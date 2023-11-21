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积极效应显现，需求持续释放——汽车行业产销增长超预期

刘 瑾
2023年11月21日09:02 | 来源：经济日报
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　　中国汽车工业协会数据显示，前10月我国汽车产销量分别达2401.6万辆和2396.7万辆，同比分别增长8%和9.1%，汽车产销量保持稳步增长。专家认为，随着国家稳增长政策效应不断显现，加之地方购车补贴、促销活动等措施和年底“翘尾”效应，四季度汽车行业市场需求将持续增长，有望较好完成全年目标。

　　再创历史同期新高

　　国内多地车展与促销活动近期正火热开展，新车型持续发布，进店客流明显增加，进一步拉动了汽车消费。

　　中汽协数据显示，10月份汽车产销分别达289.1万辆和285.3万辆，同比分别增长11.2%和13.8%，产销量继9月份后再次创下当月历史同期新高。

　　中国汽车工业协会副秘书长陈士华表示，汽车市场“金九银十”成色足，10月份汽车销量与9月份基本持平，环比略降，同比实现较快增长。前10月，我国汽车生产和销售增速较前9月提升0.7个和0.9个百分点。

　　今年我国汽车市场呈现逐步向好走势。乘用车市场信息联席会秘书长崔东树表示，前2个月汽车市场受春节和补贴退出等影响较大，3月份至5月份受去年低基数推动而全面同比暴增，6月份至10月份的出口和国内需求较强，推动高增长。中国汽车市场的商用车恢复较强，乘用车市场持续走好。

　　当前，厂家和经销商进入全年目标冲刺阶段，车市竞争愈发白热化，尤其进入四季度，部分厂家已推出一些冲量举措，逐步加大终端促销力度。随着国家层面针对汽车行业的政策指引加大，车市有望较好完成全年目标。

　　陈士华指出，汽车产销的月度规律具有年末“翘尾”效应，去年最后两个月基数较低，从近期调研情况看，今年“翘尾”还会出现。今年前10月汽车销量同比增长9.1%，加之车企四季度还要冲量，预计全年产销增长速度要超出年初3%的预期。

　　中汽协副总工程师许海东预测，从前10月车市表现来看，今年国内汽车销量有望超过3000万辆，创历史新高。

　　新能源月产销近百万辆

　　相比车市整体，新能源汽车表现更加亮眼。

　　10月份，新能源汽车产销分别完成98.9万辆和95.6万辆，同比分别增长29.2%和33.5%，市场占有率达33.5%。前10月，我国新能源汽车产销量分别达735.2万辆和728万辆，同比分别增长33.9%和37.8%，市场占有率达30.4%；新能源汽车出口99.5万辆，同比增长99.1%。

　　“10月份新能源汽车产销创下历史新高，单月实现接近百万辆的规模，市占率连续6个月超30%。”陈士华表示，我国新能源汽车年内累计销量已超去年全年，市占率也从前9月的29.8%，迈过30%的台阶。

　　从销售端来看，前10月新能源汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为632.1万辆，同比增长49.6%，占新能源汽车销售总量的86.8%。陈士华说，前几年，新能源汽车销量排名前十位的车企市占率仅为50%至60%，如今已经可以和燃油车比肩，证明市场集中度在不断提升。

　　新能源汽车逐渐成车市主力。近日发布的2023年《中国汽车保值率研究报告》显示，今年新能源车销量大幅增长，市场渗透率持续保持高位，对国内新车销量增长贡献大于燃油车。

　　农村市场是中国汽车市场未来增量所在。日前，商务部部长王文涛表示，将持续推动新能源汽车下乡，全链条促进汽车消费。业内人士表示，伴随车型供给进一步丰富、智能化+快充+长续航体验提升、成本压缩带动价格下降，新能源车将下沉到更具竞争力的价格区间，有望迎来渗透率二次提升。

　　自主品牌表现出色

　　10月份，汽车自主品牌表现出色，市场份额进一步增长。数据显示，10月份，中国品牌乘用车销量148.5万辆，同比增长25.1%，市场份额达到59.7%，上升6.6个百分点。

　　陈士华表示，去年全年，中国品牌乘用车市场份额为49.5%。今年以来这一数据一直保持在50%以上并稳步提升，10月份甚至接近60%。

　　在新能源汽车领域，自主品牌的优势更为明显。除特斯拉外，新能源领域销量前十名的厂商均为自主品牌。崔东树表示，自主品牌在新能源市场和出口市场获得明显增量，头部传统车企转型升级表现优异，比亚迪、奇瑞、长安、吉利等传统车企品牌份额提升明显。

　　随着国内市场集中度提升，国内市场趋向于相对饱和，企业将更多目光投向海外，汽车出口同比快速增长。

　　数据显示，10月份我国汽车出口48.8万辆，环比增长9.8%，同比增长44.2%。前10月汽车出口392.2万辆，同比增长59.7%。其中，传统燃油汽车出口292.7万辆，同比增长49.6%；新能源汽车出口99.5万辆，同比增长99.1%。

　　陈士华指出，今年国内上市企业纷纷把开发国际市场当成重要的经营策略，不仅以直接贸易方式出口，下一步国内车企包括供应链企业也将更多布局海外。

　　光大证券发布研报显示，国内汽车市场竞争加剧、自主品牌的市场扩张需求驱动国内汽车出口保持强势增长态势，建厂和并购并举是实现海外产销规模扩大的有效方案；其中，最大程度本土化发展或是海外布局的关键因素。

(责编：王震、陈键)
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