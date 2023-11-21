科技日报北京11月20日电 (记者张梦然)船虫是世界上生长最快的双壳类动物，它们通过挖掘废弃木材并将其转化为高营养的蛋白质，在短短6个月内就可长到30厘米。英国研究人员开发了一种可完全控制的全封闭水产养殖系统，能将船虫培育成营养丰富的海鲜，并将其命名为裸蛤。该研究成果20日发表在《可持续农业》杂志上。

研究人员发现，裸蛤中维生素B12的含量高于大多数其他双壳类动物，几乎是蓝贻贝含量的两倍。通过在系统中添加基于藻类的饲料，裸蛤可增加Ω-3不饱和脂肪酸。模块化设计还意味着，它可在远离大海的城市环境中使用。

剑桥大学动物学家戴维·威勒博士表示，裸蛤尝起来像牡蛎，营养丰富，而且生产过程对环境的影响非常小。此次，他们使用原本会被填埋或回收的木材来养殖它们，以生产富含蛋白质和维生素B12等营养素的食物。

裸蛤没有壳，但被归类为双壳类贝类，与牡蛎和贻贝有亲缘关系。由于裸蛤不会将能量投入到壳的生长中，因此它们的生长速度比贻贝和牡蛎快得多。

英国普利茅斯大学生物与海洋科学家鲁本·希普韦表示，人们迫切需要替代食物来源，既能提供肉类和鱼类富含微量营养素的成分，又不会增加环境成本，新系统提供了可持续的解决方案。

团队目前正在其系统中试验不同类型的废木材和藻类饲料，以优化裸蛤的生长、口味和营养成分，并与商业企业合作扩大规模以实现商业化。

(责编：王震、陈键)

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