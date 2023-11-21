刘 霞

美国福克斯新闻网在近日的报道中指出，随着科技的快速发展和人工智能(AI)技术的日臻成熟，未来战争也逐渐显露出与众不同的面貌。AI在军事领域的应用将给战争带来革命性变化，对于军事力量的提升和战略战术的改变都将产生深远的影响。

辅助决策

类似ChatGPT、谷歌“巴德”聊天机器人或Midjourney这样的生成式AI工具，使用互联网上的数据进行训练，模型可预估如何编写计算机程序代码或创作出毕加索风格的绘画等，当然也可帮助军事指挥官制订作战计划。

一般而言，制订作战计划需要众多规划人员集思广益，仔细考虑从食物和燃料补给到导弹袭击等方方面面，然后提出多个行动方案供指挥官挑选。如果利用以往行动的数据、部队指挥官的特点，以及对敌人的评估来训练生成式AI模型，这些模型就能制订出计划，尽管这些计划可能不完美，但也能给规划人员不少助力。而且，AI工具可提供人类规划员没有想到的其他方案。

未来战场边界不明确，作战态势瞬息万变，复杂的战场环境对指挥人员行动、认知、决策的能力要求日益提高，单纯依靠人工方式进行作战筹划和指挥协调是不可能的。

2017年，美国提出马赛克战新型作战概念，核心理念是将人类指挥官、AI以及自主系统相结合，充分利用人的灵活性、洞察力和创造性思维，同时发挥机器的速度和规模优势，提升指挥机构决策的快速性和有效性，加快作战体系构建速度。

情报分析

大约10年前，AI助力的图像识别技术就已存在。现在，军队正在使用AI助力的算法，通过数据挖掘和模式识别，对情报数据开展分析，揭示敌人隐藏的计划和意图，做到未雨绸缪。如果再进一步，AI工具将很快可以预测一个国家应如何运作、装备和部署其军事力量，以达到威慑对手的目标。

美国《华盛顿邮报》在报道中指出，战争中AI最广泛的用途之一是在分析地理空间情报方面。AI被用于分析卫星图像，也用于地理定位和分析开源数据。

2017年，美国国防部战略能力办公室提出了“专家计划”，旨在利用AI技术对前方无人机系统传回的大量侦察图像和视频进行智能挖掘、分析，从中提取感兴趣、有价值的情报。结果显示，AI技术实现了对无人机集群采集的海量战场视频数据的智能分类，极大提升了复杂战场环境中的情报分析处理能力，同时大大降低了情报获取的成本。

智能武器

几十年前，全球军队开始拥有自动化鱼雷和导弹，但AI算法能让自动化武器更加智能，识别能力更强。

AI可通过智能识别和目标追踪，提高武器系统的精确打击能力，减少误伤和损失。例如，AI算法不仅能帮助武器将坦克与手推车区分开来，还可根据坦克的位置、行进方向和装备，来预测这辆坦克是不是最好的打击目标。AI算法可通过传感器获得信息，从而帮助武器和无人机确定目标位置。

此外，战斗机驾驶舱将很快装备AI辅助工具，此类工具可帮助飞行员解读数据，或者在飞行员评估战况时由辅助工具驾驶飞机。AI还可与战机、坦克等武器装备实现自动化协同作战，提高战斗力和作战效率。而且，无人机、自动导弹等装备的广泛应用，将使军队在执行作战任务时降低战争风险和人员伤亡。

预测性维护

保障力就是战斗力。武器或车辆如果在战斗中因为非战斗原因损坏，士兵可能会因此丧命，所以军队会定期检查或更新设备，如此就会增加维护成本，也使装备长时间无法使用。像许多交通运输企业一样，军队正在使用AI辅助工具预测设备或零件何时损坏，以及时修理或更换。

去年11月，美国全球打击司令部与Virtualitics公司计划携手建设一个卓越中心，作为扩大AI使用的一部分，其目标是利用AI的预测能力，增加战机的可用性，加强洲际弹道导弹舰队的整体战备状态。(科技日报)

(责编：王震、陈键)

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