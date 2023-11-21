人民网北京11月21日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，11月21日08时至22日08时，新疆东部、内蒙古中西部、甘肃河西、青海北部、西藏南部等地部分地区将有5-7级、阵风8级的大风；巴士海峡、南海中东部和西南部海域将有7-8级、阵风9级的大风。

11月22日08时至23日08时，新疆北部、内蒙古大部、甘肃河西、青海东部、宁夏北部、陕西北部、山西北部、河北中西部、北京、天津东部、黑龙江南部、吉林东部等地部分地区将有5-6级、阵风7-8级的大风；巴士海峡、南海中东部和西南部海域将有7-8级、阵风9级的大风。

防御指南：

1、中央气象台、中国海上搜救中心提醒受大风影响海域航行、作业的船舶，注意航行安全；

2、森林、草场、城区防火部门做好防火准备，机场、铁路、公路等交通管理部门应采取措施保障交通安全；

3、停止高空、水上户外作业和游乐活动，加固或妥善安置围板、棚架广告牌、简易设施等易被大风吹动的搭建物；

4、行人与车辆不要在高大建筑物、广告牌等临时建筑物，或树的下方停留。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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