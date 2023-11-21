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迈入规模化应用推广新阶段 “5G+工业互联网”将打造升级版

崔 爽
2023年11月21日09:08 | 来源：科技日报
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“我们坚持网络为基础、平台为中枢、安全为保障、标识为纽带、数据为要素，在推动技术创新、产业培育、融合应用等方面取得积极成效，‘5G+工业互联网’体系化发展走在全球前列。”工业和信息化部部长金壮龙在2023中国5G+工业互联网大会上表示。

11月20日，由工业和信息化部、湖北省人民政府共同主办，以“数实融合，大力推进新型工业化”为主题的2023中国5G+工业互联网大会在湖北省武汉市开幕。

“今后5年，工业企业数字化转型是推进智能制造、实现制造业创新发展的主战场。”中国工程院院士周济在会上强调，要以智能制造为主攻方向，以工业互联网为主要支撑，推进数字、网络、人工智能技术赋能新型工业化。

狠抓产业创新 促进规模应用

“5G+工业互联网”正成为制造业做强做优的强大驱动。“围绕大飞机研制的全生命周期，我们开发了450余项5G赋能场景，例如5G+机器人让飞机大部件柔性检测产线的部署成本和时间均降低60%，5G+大数据让飞机的装配计划编制效率提升50%等。”中国商飞总经理周新民介绍了实战经验。

“5G网络发展和工业互联网的应用在过去几年硕果累累。当前‘5G+工业互联网’正步入规模化发展阶段。”华为公司轮值董事长胡厚崑认为，随着应用场景不断深化、规模不断扩大，“5G+工业互联网”成为实现工业数字化的重要手段、落实新型工业化战略的关键路径，为此，要推动工业装备的数字化、工业网络全连接、工业软件的云化以及工业数据的价值化。

中国工程院院士邬贺铨同样强调了工业互联网的软件生态。他表示，工业互联网大量使用开源软件，但国内参与度低，需通过标准化软件框架，积极参与和主导开源社区建设，选择重要行业软件入手建立生态。

对此，金壮龙指出，要狠抓产业创新，开展产业链协同攻关，推进工业互联网与工业软件、工控系统等重点产品体系化突破，构建“5G+工业互联网”标准体系。发挥5G领先优势，加快工业级5G产品研发推广，积极培育新兴独角兽企业和领军企业。同时，促进规模应用，稳步推进“5G+工业互联网”专网建设，扩大工业感知网络覆盖，打造海量物联接入能力。分行业制定规模应用融合指南，开展5G工厂“百千万”行动和标识解析体系“贯通”行动，发挥龙头企业牵引作用，带动产业链上下游协同发展。

推进新一代智能制造高质量发展

新一代人工智能技术和先进制造技术的融合，正带来智能制造的新高潮。人工智能由提质增效的辅助手段，加速成为支撑经济社会转型发展的核心能力。“数据成为新的生产要素，算力成为新的基础能源，人工智能成为新的生产工具，为新质生产力构建提供了重要支撑。”中国移动董事长杨杰表示。

“ChatGPT的横空出世和电动汽车的异军突起，坚定了我们以智能制造为主攻方向的信心和决心。”周济表示，要抓好新一代智能制造技术的攻关、试点和示范，攻克关键核心技术，推进高质量发展。

谈及下一步发展方向，中国信息通信研究院院长余晓晖强调了技术发展、产业供给、应用推广、生态强化等方面，如工业专网建设、算力体系完善、5G控制系统的融合、5G工厂引进，“5G技术和工业互联网之间是双向融合，5G为工业领域赋能，工业场景也重新定义了5G的需求。”

“‘5G+工业互联网’在适应性、降本降耗等方面还在不断改进。”浪潮集团执行总裁肖雪提到，一是相关设备演进速度非常快，二是工业互联网在人工智能技术的引入上尚处探索阶段，要解决新型智能设备“数从何来”的问题、平台以数据为核心的汇集问题，同时要不断深化基于场景的人工智能应用。

为助推“5G+工业互联网”发展，金壮龙表示，将制定出台推动工业互联网高质量发展政策措施，聚焦网络、平台、安全、标识、数据五大功能体系，打造“5G+工业互联网”升级版；加强部省联动、政策协同，探索建设一批“5G+工业互联网”融合应用先导区。

（科技日报武汉11月20日电）

(责编：王震、陈键)
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