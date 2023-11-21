◎本报记者 谢开飞 通 讯 员 高 凌 许晓凤 李玉莲

研发国内首套“氨—氢”燃料发电站、打造全国首辆“氨—氢”燃料电池客车……氢能和燃料电池技术是世界绿色能源发展的重大战略方向。刚刚闭幕的第二十五届高交会上，福建展团的“氨—氢”转换一体化项目备受瞩目。该项目由福州大学氨能源催化创新团队负责实施，在国际上率先突破以氨为储氢介质的“氨—氢”储能与发电技术，让福建在千亿氢能新赛道上抢占先机。之前福建确定厦门大学、福州大学等11家单位为职务科技成果赋权改革试点单位，有效激发了科研人员成果转化热情，如今这项“政策红利”有望在全省推广。

11月16日，福建省政府新闻办举行专题发布会，解读福建省政府出台的《关于加快推进科技创新发展的通知》，该文件包括成果转化、平台建设、企业研发等5个方面20条举措（以下简称“福建‘科创20条’”）。福建“科创20条”的出台，旨在根据国家和全省战略需求，加大创新支持力度，加快战略性新兴产业关键技术攻关，加快建设高水平国家创新型省份。

直击“痛点”，颠覆性创新开辟新赛道

作为福建职务科技成果赋权改革试点单位，福州大学积极把化肥催化剂国家工程研究中心打造为“成果转化特区”。依托该中心，福州大学、紫金矿业集团、北京海新能源公司共同创建福大紫金氢能科技股份有限公司，其中福州大学方面以专利作价出资占股20％。在此基础上，三方打造国内首个“氨—氢”能源重大产业创新平台，创制出使氨高效分解的新型低温催化剂，实现了对传统高压储氢方式的颠覆性创新，加快“氨—氢”能源新技术路线的成果转化，开辟了绿色氢能产业新赛道。

加速科技成果转化，是推动科技创新与产业发展深度融合的核心关键。发布会上，福建省科技厅成果转化处负责人介绍，福建“科创20条”提出在全省高校院所全面推行职务科技成果赋权改革，优化科技成果转化国有资产管理模式，完善科技成果转化尽职免责机制等举措，突破了原先“不好转、不敢转”等“痛点”，着力免除科研机构和人员的“后顾之忧”。

同时，福建还将开展科技成果转化“搭桥”行动，建立“关键共性技术需求”和“重大科技成果”两张清单等。

得益于一系列“领风气之先”的创新性举措，目前福建在新能源、新材料等领域，涌现出一批颠覆性“硬核成果”：东方电气（福建）创新研究院研发的海试样机“东福一号”，系全球首套可直接电解海水制氢系统；时代星云打造全国首个光储充检智能超充站，已在全国加快布局。

不问“出身”，加速打造创新方阵

树立“以贡献论英雄”的创新评价导向，遵循职位能上能下、人才能进能出等原则；坚持工艺和研发创新并举，让工人和研发人员摆脱“身份焦虑”……从濒临倒闭的国营小厂发展成为全球重要光学镜头制造商，福光股份有限公司研发的全球首创大口径大视场透射式天文观测镜头，成为“神舟”“嫦娥”等国家重大航天探测器的“眼睛”；福光股份有限公司还联合中国科学院紫金山天文台和福建师范大学，加快中高轨道空间碎片探测技术攻关，相关产品将用于国家光电阵建设中。福光股份有限公司的华丽蜕变，正是福建抓创新不问“出身”的生动写照。

“支持规上企业建设联合实验室，并按其新增研发设备非财政资金投入的10%给予后补助，最高可达1000万元；支持创新联合体申报‘揭榜挂帅’攻关项目，最高给予1000万元经费支持。”福建省科技厅负责人表示，针对企业自主创新能力不强等问题，福建“科创20条”提出强化企业技术创新决策、研发投入、成果转化的主体地位等“四个强化”，如建立企业专家稳定参与政府科技决策和咨询工作制度，支持企业与高校院所等联合开展订单式定向研发转化等举措。

科技创新成为企业发展的倍增器。2022年福建国家高新技术企业首次突破万家，达到12080家，连续3年保持30%以上的增长速度，成为全省培育新动能、推动高质量发展的生力军，涌现了宁德时代、新大陆、星云电子、德尔科技等一批在全国叫得响的创新典型，推动全省产业转型升级驶入快车道。

(责编：王震、陈键)

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