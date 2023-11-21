人民网北京11月21日电（崔小粟）11月20日，2023惠普打印机秋季新品发布暨合作伙伴大会于北京举办。发布会上，惠普公司面向中国市场推出了四大系列、43款打印产品。

惠普公司全球副总裁、打印机与耗材产品事业部大中华区总经理金卫东表示，“打印交互场景的复杂性正在逐渐递进，从家庭用户到企业用户，每个场景都有不同的需求和特点。惠普始终坚持从用户需求出发，以简单、便捷、可靠为坐标维度，持续调整和优化产品和服务，为用户带来与时俱进的高品质体验。未来，惠普将继续秉持‘无界创新’的理念，与用户共同探索和创新，不断拓展打印技术的应用场景和边界，为用户带来更多创新的产品和服务。”

此次新品发布推出的四大系列产品包括专为家庭用户设计的HP DeskJet惠众惠省系列家用喷墨打印机、针对窗口服务场景的HP LaserJet Pro系列激光打印机、为中小企业量身打造的HP OfficeJet Pro惠商系列喷墨打印机以及全新慧系列企业级A4彩色激光打印机/一体机。

随着“智改数转”成为企业高质量发展新引擎，各行各业对于数字化转型的需求不断增加。IDC《全球数字化转型支出指南》数据显示，到2026年，中国数字化转型的五年复合增长率预计将达到17.9%，增速位于全球前列。在中国数字化转型支出中，硬件支出在五年预测中占比最大。IDC预计，到2026年中国数字化转型硬件市场支出将超过3000亿美元。相比于其他国家，中国企业在数字化转型的过程中仍然对硬件有大量需求。

“惠普是企业数字化转型过程中的重要科技伙伴，我们始终坚持洞察用户需求，为他们提供有针对性的、系统的打印设备和解决方案。此次推出的慧系列企业级A4彩色激光打印机/一体机，继承了惠普产品的品质，将助力企业客户提升数字化效率，优化资源配置，为核心业务赋能，加速企业数字化转型的进程。”金卫东称。

改革开放40多年来，中国经济与科技产业实现了跨越式发展。进入中国以来，惠普坚持“在中国、为中国”的理念。从产品到服务，惠普对本土生态建设持续投入，不断实现自我完善和创新。

据了解，近年来惠普将可持续发展理念融入产品设计、生产、制造、销售的价值链全过程，带动产业链上下游的合作伙伴共同将资源和能源的利用效率最大化，以实现全链路的节能减碳。

(责编：王仁宏、李源)

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