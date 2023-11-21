原标题：探寻零碳之道 英特尔以可持续计算通往可持续未来

数字经济时代，算力作为最重要的生产要素之一，价值日益凸显。与此同时，在国家逐步推进“双碳”的大背景下，不少企业纷纷布局绿色低碳技术和产品，加强绿色算力创新应用，激发算力赋能效应。随着新一轮科技革命和产业变革深入发展，如何贯彻可持续发展理念，进一步促进算力行业绿色发展？

中国信通院发布的《2023中国绿色算力发展研究报告》提出，绿色算力即算力的绿色低碳追求，是算力高质量发展的重要目标，可通过推进算力生产、算力运营、算力管理、算力应用等层次的绿色化来实现。

作为半导体设计和制造商，英特尔有着自己的理解和探索。凭借丰富的经验以及广泛的影响力，英特尔正“以可持续计算，通往可持续未来”为绿色发展使命，并将其运用到生产制造各个环节，同时在“力求2030年达成碳中和计算、致力实现2040年温室气体净零排放”目标下，与合作伙伴携手，一起探索“零碳之道”。

合作共赢 贯穿业务周期全方位实现碳减排

在计算和存储需求大幅提升的今天，算力发展将带来能源消耗和温室气体排放持续增长。优化能源消耗和碳排放，提升资源利用效率，是实现“双碳”目标的必然选择。英特尔正通过在上下游合作伙伴携手，打造更为开放的技术生态，以求在“云网边端”每个环节减少浪费、节能减排，改善环境的同时实现与消费者更深度的链接，这也是英特尔通向可持续未来的必然选择路径。

第一是在数据中心建设上发力。数据中心担当重要支撑角色，机架数量快速增长。但同时，数据中心耗电量也不断刷新纪录。伴随算力大幅提升而产生的散热量与高成本，英特尔给出的解决方案是探索液冷系统的可行性。

利用液冷技术，能将热量直接带到室外降低其耗电量，同时还能提高服务器稳定性。同时，英特尔与与浪潮信息、以及其他产业生态伙伴联合创新，共同促成了全新的数据中心液冷标准，推动建立并完善冷板液冷的生态系统，帮助云服务商减碳、降本和增效。

第二是在算力网络上加码。算力网络将在未来网络演进、运营商业务升级中扮演越来越重要的角色，也是中国打造“东数西算”，形成全国算力枢纽体系的重要组成。基于网络资源分散且复杂的特性，英特尔通过与中国电信合作推出算力网关，为各类行业用户应用场景提供按需投放、柔性供给的算力支持，在提升网络分配效率的同时，减少资源浪费。

第三是借助人工智能技术，精准管控能耗，引领算力的高效利用。英特尔与城市级物联网服务商特斯联的合作，通过边缘端的设备感知园区的温度、光亮、工作人员位置来实时控制电器工作状态，来实现能源的最佳利用。为正在普及的智慧园区、智慧城市带来了更少的碳排放，提升了效率。

从消费者视角着手，英特尔还与同方计算机等合作伙伴一道，实现全链路生命周期的“绿色”，并通过选材、生产、运输、使用、回收每一个环节的碳排放量优化，为电脑带来更加绿色的生产力。在商用终端巨大的保有量下，使用更加绿色的终端产品将会从源头减少的碳排放量。

值得一提的是，2022年，英特尔按电子产品环境评价工具金级标准，打造支持平台，聚焦全生命周期关键领域，即生产过程中组件和材料选择的可持续性、高能效的运营过程，以及增加可维修性的模块化设计，使得产品性能得到显著提升。

降低能源损耗 全力推进资源循环利用

作为重要底座支撑，算力发展迅猛，已经成为业界共识。2023中国算力大会公布的数据显示，截至目前，算力总规模达到197EFLOPS（EFLOPS是指每秒百亿亿次浮点运算次数），居全球第二位。与此同时，根据《中国综合算力指数（2023年）》显示，近5年我国算力总规模年均增速近30%。

这意味着，伴随着算力规模“爆炸式”增长，处理好算力行业“快发展”与“高能耗”之间的矛盾关系迫在眉睫。面对日益加剧的气候变化，英特尔认识到，需要通过系统性变革、技术创新和全行业合作来立即采取行动。而“可持续运营”必须成为“日常运营”的一部分，需要将低碳绿色理念融入业务运营的每一个环节。

英特尔十分重视技术创新，提高能源利用效率，通过推进工厂LED照明系统改造、安装照明感应探头等措施，持续加码节能减排。英特尔还负责任地推进水资源利用和保护，将可持续的水资源管理视为全球各工厂的首要任务，提高生产和运营所需水资源的利用效率，降低用水量，减少成本以及对环境的影响。

近日，第六届中国国际进口博览会举办。会上发布的《2022-2023英特尔中国企业社会责任报告》显示，截至2022年底，英特尔成都工厂共节电11.93兆瓦时，清洁能源用电占比达91%，有效推动节能减排。英特尔中国共节水11.16亿加仑，进一步向水资源全部有效利用目标迈进。亮眼数据详细展现着在过去一年里，英特尔中国正通过一系列举措应对气候变化，降低能源损耗，并取得显著进展。

同时，算力还与电力紧密相连，找到平衡至关重要。英特尔的重要手段之一是加大了在可再生电力方面的投入。据悉，截至2022年底，英特尔全球可再生电力使用率已从2021年的80%上升至约93%。此外，在23个英特尔园区拥有100多个替代性和可再生电力装置，装机容量超过50,000千瓦，另有15个装置正在建设中，助力探索可再生电力市场新未来。

在推进绿色包装和绿色物流方面，英特尔也有所作为。英特尔通过开展包装盒循环利用，预计每年可减少晶圆包装盒用量约2万个，同时还通过项目优化，取消晶圆包装物料和干燥剂以及湿度卡的使用，估计未来5年可减少相关材料使用约67万个，实现相同资源在生命周期中发挥更大价值，加速实施循环经济战略。

英特尔还通过系统化措施，持续减少废弃物。截至2022年7月底，英特尔成都通过拍卖的形式，回收利用的金属、塑料和塑料包材已达66吨，甚至还将1,146台电脑和服务器通过翻新加工实现再次销售使用，有效避免因直接报废而产生的电子垃圾。

除了在自身生产运营和产品上发力，英特尔还致力于联合绿色“朋友圈”，携手千行百业的合作伙伴将可持续计算融入数字化创新中，共同迈向可持续未来。

英特尔成立绿色数据中心技术创新论坛，并携手行业头部伙伴，实施技术创新和产业合作。在2023年4月举办的可持续发展大会上，英特尔发布绿色数据中心技术框架2.0，分享可持续战略和技术实践。在“绿色计算机行业技术研讨会”上，英特尔与产业生态伙伴共同成立绿色计算机标准工作组，协力为计算机行业的可持续发展绘制蓝图。

不仅如此，在英特尔还鼓励员工将绿色低碳理念融入日常工作，通过设置垃圾分类回收站、设立合乘车位等多种方式全面倡导员工打造绿色办公和绿色生活模式。同时英特尔还积极分享可持续理念和经验，协同政府、社会组织倡导全社会参与环保，共同呵护人类赖以生存的家园。未来，英特尔将继续致力于“数字化和绿色化”双轮驱动，通过扩大其技术手印，助力全行业减少碳足迹，创造更为环境友好的可持续发展生态。（谷雨）

(责编：曹淼、杨迪)

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