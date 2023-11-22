人民网北京11月22日电 （记者申佳平）11月21日，智能检测装备产业发展推进会暨产业发展联盟成立大会在北京举行。会上发布了《智能检测装备通用技术要求》团体标准（标准编号：T/CAMS180-2023）。

据了解，为推动智能检测装备产业发展，机械工业仪器仪表综合技术经济研究所牵头，组织产学研用100多家单位，共同制定了智能检测装备首项基础核心标准《智能检测装备通用技术要求》，经过广泛的行业调研、多次会议讨论、意见征询，完成了标准编制和报批的相关程序，2023年11月，中国机械工业标准化技术协会正式批准发布《智能检测装备通用技术要求》团体标准（标准编号：T/CAMS180-2023）。

图片来源：机械工业仪器仪表综合技术经济研究所

《智能检测装备通用技术要求》团体标准（标准编号：T/CAMS180-2023）规定了智能检测装备的系统架构、分类及智能感知、智能分析、人机交互、互联集成、故障诊断、数字化交 付、适应优化、可靠性、安全性等方面的技术要求，本标准适用于指导制造商、用户、科研 院所等相关机构开展智能检测装备的研发、制造与检测评估与应用。

机械工业仪器仪表综合技术经济研究所表示，后续智能检测装备标准工作组将与智能检测装备产业联盟协同进行标准宣贯、检测认证、标准对标与应用服务等相关活动，支撑工信部智能检测装备创新产品评选，指导老旧产品的迭代升级与新产品的研制应用，推动智能制造新模式及新业态的发展。

(责编：申佳平、高雷)

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