人民网北京11月22日电 （记者孙博洋）日前，由国家市场监督管理总局、陕西省人民政府共同主办，国家市场监督管理总局质量发展局、陕西省市场监督管理局承办的“一带一路”品牌建设论坛在西安举办，论坛上，中国质量万里行促进会与陕西省市场监督管理局共同启动了“中国质量万里行丝路品牌陕西行”活动。

论坛上，中国质量万里行促进会秘书长赵陕雄表示，“中国质量万里行丝路品牌行”系列活动以促进品牌交流互鉴、推动品牌共建共享为目标，深入开展公共品牌共建共享行动、知名品牌丝路行活动以及丝路品牌全国行活动，交流实施《质量强国建设纲要》的经验做法，分享企业先进的质量管理理念和方法，促进优秀品牌企业间的经验相融、文化相通、互促互鉴、共建共享，讲好“一带一路”上的品牌故事。

据主办方介绍，作为本届丝博会期间的重要活动之一，“一带一路”品牌建设论坛以“品牌赋能 共建共享”为主题，邀请到来自哈萨克斯坦共和国、吉尔吉斯共和国、塔吉克斯坦共和国等共建“一带一路”国家的政府或机构、国际相关组织以及国家相关部委、部分地方政府、企业、科研院所、高等院校、有关技术机构以及全国市场监管系统等方面400多名代表参加。

(责编：郝帅、高雷)

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