中央气象台发布暴雪黄色预警
2023年11月22日08:45 | 来源：人民网
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人民网北京11月22日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，11月22日08时至11月23日08时，内蒙古东部、黑龙江中东部、吉林北部和长白山区等地的部分地区有大到暴雪，其中，黑龙江中部局地有大暴雪（20-22毫米）；上述地区新增积雪深度6-12厘米，局地可达16厘米以上。
防御指南：
1.政府及相关部门按照职责落实防雪灾和防冻害措施；
2.交通、铁路、电力、通信等部门应当加强道路、铁路、线路巡查维护，做好道路清扫和积雪融化工作；
3.行人注意防寒防滑，驾驶人员小心驾驶，车辆应当采取防滑措施；
4.农牧区和种养殖业要备足饲料，做好防雪灾和防冻害准备；
5.加固棚架等易被雪压的临时搭建物。
(责编：杨虞波罗、高雷)
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