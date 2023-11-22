人民网北京11月22日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台消息，受寒潮影响，预计，11月22日至24日，长江中下游及以北地区气温将先后下降6-10℃，其中，内蒙古、东北地区、华北西部和北部、黄淮中东部等地降温12-16℃，内蒙古中东部、东北地区东部等地部分地区降温幅度可超过16℃；寒潮影响后，最低气温0℃线将位于苏皖中部至河南中南部、陕西南部、甘肃东南部等地，内蒙古东部和黑龙江大部最低气温将降至-20℃以下，局地可达-30℃以下；上述大部地区伴有4-6级偏北风，阵风7-8级，局地9级，内蒙古西部、宁夏等地部分地区有沙尘天气；23日至25日，我国东部和南部海区也将先后出现6-8级大风，阵风9-10级。

预计，11月22日08时至11月24日08时，陕西中北部、宁夏北部、内蒙古、东北地区、华北、黄淮、江淮、江南东北部等地气温将先后下降6-10℃，其中，内蒙古中东部、东北地区中东部、河北北部、山西北部、山东大部等地降温12-14℃，内蒙古中部、河北北部、黑龙江中部、吉林中部、辽宁东部、山东北部等地部分地区降温可达16-20℃。

预计，11月22日08时至23日08时，内蒙古中西部、新疆北部、青海北部和东部、宁夏北部、陕西北部等地有5-6级、阵风7-8级的大风，局地阵风可达9级；渤海、渤海海峡、南海东北部和西南部海域、巴士海峡等部分地区将有7-8级、阵风9级的大风。11月23日08时至24日08时，内蒙古中东部、辽宁西南部、天津东部、山东半岛及新疆南疆盆地、西藏西北部和南部等地有5-6级、阵风7-8级的大风，局地阵风可达9级；台湾海峡、巴士海峡、南海东北部和西南部海域将有8级、阵风9级的大风。

防御指南：

1、政府及有关部门按照职责做好防寒潮工作；

2、注意添衣保暖，照顾好老、弱、病人；

3、对牲畜、家禽和热带、亚热带水果及有关水产品、农作物等采取防寒措施；

4、做好防风工作。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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