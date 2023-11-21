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麦当劳全球增持金拱门股份 对中国市场充满信心

2023年11月21日14:54 | 来源：中国青年报客户端
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原标题：麦当劳全球增持金拱门股份 对中国市场充满信心

　　11月20日，麦当劳全球与凯雷集团宣布，麦当劳全球同意收购凯雷在麦当劳中国内地、香港及澳门战略合作公司中持有的少数股权。

　　以中信资本为主的中信联合体将保持控股地位。交易完成后，中信联合体将继续持有52%的股份，麦当劳全球作为少数股东，持股比例将由20%增加到48%。

　　2017年，中信资本、凯雷和麦当劳全球达成战略合作，麦当劳中国正式更名为金拱门（中国）有限公司。

　　麦当劳全球总裁兼首席执行官Chris Kempczinski表示：“中国现在是麦当劳全球的第二大市场，餐厅数量超过5500家，较2017年翻了一番。中国日益增长的消费需求给我们带来机遇，中国是麦当劳全球增长最快的市场，其长期发展的潜力将让我们不断受益。”

　　凯雷亚太区主席杨向东表示：“感谢中信资本和麦当劳全球与我们的紧密合作。我们共同推动了麦当劳中国业务的高速发展。麦当劳中国的业务持续表现优异，祝愿麦当劳中国在未来的发展阶段取得更多成功。”

　　中信资本董事长兼首席执行官、麦当劳中国董事会主席张懿宸表示：“麦当劳中国正向2028年突破1万家餐厅的目标迈进，我们充满信心，并将继续全力以赴。”

　　据了解，2019年9月以来，麦当劳中国实现了超过30%的系统销售增长。

(责编：董童、杨迪)
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