人民网武汉11月21日电 （记者申佳平）11月21日，2023中国“5G+工业互联网”大会成果发布会在湖北省武汉市举行。会上发布的《2023年度中国“5G+工业互联网”发展传播指数报告》（以下简称《报告》）指出，舆论普遍认为，我国“5G+工业互联网”发展势头良好，政策支持不断加码，产业生态持续完善，融合应用走深向实，取得了可喜的成绩。

据了解，作为本届大会的重要成果，《报告》依托工业和信息化部新闻宣传中心大数据舆情监测系统，采用“系统+人工”相结合的方式，全景展示了2022年11月至2023年10月期间中国“5G+工业互联网”发展的传播情况，梳理了舆论对“5G+工业互联网”发展的关注焦点，并推出了全国省（自治区、直辖市）“5G+工业互联网”综合传播力指数、“5G+工业互联网”政策综合传播力指数、“5G+工业互联网”企业综合传播力指数等8个指数榜单。

按照《报告》，在全国省（自治区、直辖市）“5G+工业互联网”综合传播力指数TOP20榜单中，山东省以49分位列榜首。作为全国工业门类最齐全、配套最为完备的省份之一，山东近年来大力发展“5G+工业互联网”，培育出一批优质平台，正渗透到各行各业，让传统产业焕发新生机。紧随其后的是上海、广东、江苏、浙江、北京、湖北等省份，这些省份产业基础深厚，区域优势突出，地方政府和媒体高度重视“5G+工业互联网”的宣传报道，综合传播力普遍较高。整体来看，上榜地区综合传播力指数差距不大，分数差距的主要原因集中在社交平台的传播内容和效果。

相较往年，《报告》新增了产业链上中、下、游企业、研究报告等维度的指数分析，值得关注。上游企业方面，华为、中国移动、中国电信、中国联通、浪潮信息位列前五；中游企业方面，羚羊工业互联网平台、浪潮云洲等国家级跨行业跨领域工业互联网平台，以及由海尔、富士康等传统制造业企业孵化而来的卡奥斯、工业富联等工业互联网平台均有上榜；下游企业方面，上榜企业密集分布在电网、石化、电子设备制造、装备制造等领域，如国家电网、TCL、中石油等。

《报告》指出，5G商用启动至今的四年间，“5G+工业互联网”由起步探索期迈入深耕细作期，为支撑制造强国和网络强国建设，提升产业链现代化水平，加快推进新型工业化汇聚越来越多的要素保障。舆论普遍认为，我国“5G+工业互联网”发展势头良好，政策支持不断加码，产业生态持续完善，融合应用走深向实，取得了可喜的成绩。《报告》还指出，当下中国“5G+工业互联网”发展仍有不足，存在关键基础支撑能力不足，核心技术面临“卡脖子”的风险；在运营商利润普遍承压条件下，大规模部署5G网络面临成本压力；工业互联网平台的商业模式不成熟，平台价值尚未真正体现，企业盈利手段较为单一；工业互联网平台企业与传统工业企业之间存在认知差异和沟通障碍等问题，亟待寻求解决方案。

(责编：申佳平、高雷)

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