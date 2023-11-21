人民网武汉11月21日电 （记者申佳平）11月20日，2023中国5G＋工业互联网大会发布《数实融合 大力推进新型工业化——武汉倡议》（以下简称“《武汉倡议》”），旨在以协同创新为路径，汇聚各方力量，促进政、产、学、研、用诸环节在功能与资源配置上形成高度协同与配合、形成良性互动。

《武汉倡议》提出，要坚持大局意识，持续增强产业合力；要坚持科技创新，持续强化技术能力；要坚持需求导向，持续挖掘应用潜力；要坚持多元融合，持续激发生态活力。

《武汉倡议》提出，推进新一代信息技术与新能源、新材料、生物医药、绿色低碳等交叉融合发展，努力催生出更多新技术新业态，开辟更多新领域新赛道，增强发展新动能新活力。前瞻布局未来产业，在类脑智能、量子信息、未来网络等前沿科技领域，谋划发展一批具有广阔发展前景的未来产业，抢占竞争制高点。

同时，聚焦重点领域共性应用场景，推动关键领域突破；瞄准智能制造主攻方向，支持探索智能应用场景，推进人工智能全方位、深层次赋能新型工业化；加快制造业数字化转型，推动更多中小企业“上云用数赋智”，开展数字化车间、智能工厂、智慧供应链和园区应用挖掘，打造一批新型工业化实践标杆。

《武汉倡议》呼吁各联合发起单位定期举办交流活动、强化产业协同、分享发展经验，共同为大力推进新型工业化、加快建设制造强国贡献力量。

(责编：申佳平、高雷)

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