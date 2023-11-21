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交通运输部：截至10月31日 各地共发放网约车驾驶员证633.4万本

2023年11月21日12:10 | 来源：人民网
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人民网北京11月21日电 （记者王连香）记者从交通运输部获悉，据网约车监管信息交互系统统计，截至10月31日，全国共有334家网约车平台公司取得网约车平台经营许可，环比增加4家；各地共发放网约车驾驶员证633.4万本、车辆运输证270.6万本，环比分别增长2.4％、2.7％。网约车监管信息交互系统10月份共收到订单信息8.09亿单，环比上升2.1％。

在各主要中心城市中，订单合规率最高的是杭州，最低的是北京。其中，杭州、厦门、广州、深圳、青岛、重庆、海口、福州、南京、宁波、贵阳、合肥、西安、济南、郑州、南宁、天津、兰州、南昌、成都、太原等21个城市订单合规率均在80％以上。10月订单合规率增长前3名的依次是西安、石家庄、昆明，增长最后3名的依次是郑州、南宁、兰州。

(责编：王连香、高雷)
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