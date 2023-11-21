交通运输部：截至10月31日 各地共发放网约车驾驶员证633.4万本
2023年11月21日12:10 | 来源：人民网
小字号
人民网北京11月21日电 （记者王连香）记者从交通运输部获悉，据网约车监管信息交互系统统计，截至10月31日，全国共有334家网约车平台公司取得网约车平台经营许可，环比增加4家；各地共发放网约车驾驶员证633.4万本、车辆运输证270.6万本，环比分别增长2.4％、2.7％。网约车监管信息交互系统10月份共收到订单信息8.09亿单，环比上升2.1％。
在各主要中心城市中，订单合规率最高的是杭州，最低的是北京。其中，杭州、厦门、广州、深圳、青岛、重庆、海口、福州、南京、宁波、贵阳、合肥、西安、济南、郑州、南宁、天津、兰州、南昌、成都、太原等21个城市订单合规率均在80％以上。10月订单合规率增长前3名的依次是西安、石家庄、昆明，增长最后3名的依次是郑州、南宁、兰州。
(责编：王连香、高雷)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 交通运输部：截至10月31日 各地共发放网约车驾驶员证633.4万本
- 人民网北京11月21日电 （记者王连香）记者从交通运输部获悉，据网约车监管信息交互系统统计，截至10月31日，全国共有334家网约车平台公司取得网约车平台经营许可，环比增加4家；各地共发放网约车驾驶员证633.4万本、车辆运输证270.6万本，环比分别增长2.4％、2.7％。网约车监管信息交互系统10月份共收到订单信息8.09亿单，环比上升2.1％。…
- 服务平台“e路畅通”上线试运行 两项交通运输更贴近民生实事取得进展
- 人民网北京11月21日电 （记者王连香）据交通运输部消息，近日，“随手查”“阳光救援”服务平台“e路畅通”微信小程序（以下简称“e路畅通小程序”）正式上线试运行，标志着高速公路充电基础设施“随手查”服务行动和高速公路“阳光救援”行动两项交通运输更贴近民生实事取得阶段性成果。 今年以来，为推进两项交通运输更贴近民生实事落地实施并取得切实成效，交通运输部先后印发了《高速公路充电基础设施“随手查”服务行动方案》《高速公路“阳光救援”行动方案》，组织各省加快推动高速公路沿线充电基础设施建设，加强充电设施信息和车辆救援信息采集、汇聚、发布，服务公众安全、便捷、高效出行。…
- 评论
- 关注