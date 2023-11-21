人民网北京11月21日电 （记者王连香）据交通运输部消息，近日，“随手查”“阳光救援”服务平台“e路畅通”微信小程序（以下简称“e路畅通小程序”）正式上线试运行，标志着高速公路充电基础设施“随手查”服务行动和高速公路“阳光救援”行动两项交通运输更贴近民生实事取得阶段性成果。

今年以来，为推进两项交通运输更贴近民生实事落地实施并取得切实成效，交通运输部先后印发了《高速公路充电基础设施“随手查”服务行动方案》《高速公路“阳光救援”行动方案》，组织各省加快推动高速公路沿线充电基础设施建设，加强充电设施信息和车辆救援信息采集、汇聚、发布，服务公众安全、便捷、高效出行。

截至今年10月底，全国已建成充电停车位的服务区共计6257个，占高速公路服务区总数的94%。全国高速公路服务区累计建成充电桩2万个，覆盖4.9万个小型客车停车位。北京、辽宁、吉林、上海、浙江等11个省（市）高速公路服务区充电设施覆盖率达到100%。目前，“e路畅通小程序”已经初步完成充电信息采集、汇聚工作，公众可以通过“e路畅通小程序”的“充电桩随手查”模块，查询全国高速公路充电设施位置、实时状态、充电模式等信息。同时，为了方便群众查询使用，加强与百度地图等互联网地图服务平台合作，高速公路充电基础设施“随手查”信息也将同步在百度地图发布。

此外，“e路畅通小程序”的“阳光救援”模块同步上线试运行，实现了全国高速公路“一键呼救”功能和施救服务“三公开”（即公开救援服务电话、救援服务点、收费标准），救援渠道查询更加便捷，施救服务收费更加透明，救援选择更加自主，服务监督更加规范。

(责编：王连香、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经