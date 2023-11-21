原标题：新天地，新航程：中国太保寿险总部大楼正式启用

11月20日，中国太保旗下中国太保寿险举办总部大楼乔迁仪式，位于上海新天地的“太平洋人寿大厦”正式启用。作为城市新地标，由中国太保寿险、瑞安房地产与上海永业集团联合开发的太平洋新天地商业中心为大新天地区域建设“国际复合功能都心区”注入新活力，而其中的T3办公楼作为中国太保寿险总部办公大楼使用，以绿色、智能、友好、共享为理念的“芯”职场将进一步激发组织活力，强化中国太保寿险“赋能型总部”建设，助力公司“长航行动”深化转型向纵深推进。

中国太保诞生于黄浦江畔的上海，与城市发展的步伐同频共振，始终怀着扎根上海、建设上海、服务上海的初心，将服务长三角一体化高质量发展作为重要的区域战略，始终高度关注上海的发展规划，并发挥保险资金的优势参与到上海的城市建设中。

上海新天地不仅是上海的城市名片，更是全球二十大文化地标之一。在上海向全球卓越城市迈进的愿景下，未来大新天地区域将成为黄浦区“一带双核三区”新蓝图中“双核”的重要组成部分，致力于打造“世界级复合功能核心区”的最佳实践。

太平洋新天地商业中心是新天地版图中面向未来的重要商业项目，由一栋250米的地标级超甲级办公楼、两栋100米左右的超甲级办公及裙房商业组成，项目总投资额、单体建筑面积均创中国太保历史新高。中国太保寿险将在此地充分连接战略伙伴，汇集优质企业资源，从稳经济、促就业、引人才等方面，促进经典黄浦的商业繁荣，助力上海国际消费中心城市建设，推动上海高质量发展。

从衡山宾馆的一间小办公室开始，中国太保寿险先后历经吴淞路、陆家嘴、南外滩多个办公职场搬迁。新天地独立办公大楼的启用实现了总部全员集中办公，不仅代表着中国太保寿险的逐步成长与壮大，也是公司坚持高质量发展道路，持续推进“长航行动”的里程碑一刻。

2021年初，面对行业内外部深刻变革，中国太保寿险推出“长航行动”，开启全面深化转型。在历时18个月，聚焦外勤转型的“一期工程”顺利收官后，转型目前已进入“二期工程”新阶段。据中国太保寿险管理层介绍，“长航行动”二期工程以内勤转型为重心，通过组织管理模式升级，激发各层级机构组织活力释放，打造“赋能型总部”和“经营型机构”，全面适配外勤职业化、专业化、数字化转型，进一步夯实一期工程成果，实现“模式转型”到“模式成型”。融入智能化、绿色化、国际化、人文化等多个专项设计的全新办公大楼将支持中国太保寿险总部“大脑”的打造，助力“长航行动”行稳致远。

(责编：董童、杨迪)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经