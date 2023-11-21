据国家开发银行官网消息，该行深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持以人民为中心的发展思想，持续用好专项差异化政策，今年以来发放能源保供专项贷款超1000亿元，精准支持煤炭主产区和重点煤炭企业增加电煤供应，支持河北、辽宁等受灾地区和供电供暖重点地区重点电力企业电煤储备，服务保障今冬明春保暖保供工作。

同时，开发银行聚焦服务能源基础设施建设，积极支持国家油气干线管网及沿海LNG接收站建设，助力保障天然气安全稳定供应。该行还立足服务积极稳妥推进碳达峰碳中和，充分用好中国人民银行支持煤炭清洁高效利用专项再贷款政策，建立配套机制，推动重点项目建设，切实降低企业融资成本。截至目前，开发银行已借助专项再贷款政策累计支持29个大型现代化煤矿建设，总产能约1.15亿吨/年，支持94个煤电项目建设，总装机近1亿千瓦。

国家开发银行相关负责人表示，下一步将深入学习贯彻中央金融工作会议精神，强化职能定位，聚焦主责主业，服务国家能源安全，以“时时放心不下”的责任感，继续扎实做好能源保供金融服务，积极发展绿色金融，为煤炭清洁高效利用重点项目提供中长期融资支持，持续为构建清洁低碳安全高效的能源体系贡献力量。

(责编：董童、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经