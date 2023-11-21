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中国创新能力综合排名上升至第10位

2023年11月21日15:41 | 来源：新华社
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　　中国科学技术发展战略研究院11月21日发布的《国家创新指数报告2022-2023》显示，全球创新格局保持亚美欧三足鼎立态势，科技创新中心东移趋势更加显著，中国创新能力综合排名上升至第10位，进一步向创新型国家前列迈进。近年来中国创新资源投入持续增加，知识产出能力突出，企业创新能力不断提升，创新环境逐步改善，有力支撑和引领国家高质量发展。

　　此次发布的报告选取与我国具有可比性的40个国家（其研发投入总和占全球95%以上，GDP之和占世界85%以上）作为评价对象，从创新资源、知识创造、企业创新、创新绩效和创新环境5个维度构建了评价指标体系，使用权威的国际组织和国家官方统计调查数据，客观研判我国在国际科技创新格局中的地位，全面反映我国科技创新投入、产出和支撑经济社会发展能力。

图为近年来中国国家创新指数世界排名变化。（中国科学技术发展战略研究院供图）

图为近年来中国国家创新指数世界排名变化。（中国科学技术发展战略研究院供图）

　　结果显示，2023年，中国国家创新指数综合排名世界第10位，较上期提升3位，是唯一进入前15位的发展中国家。

　　报告表示，面向科技强国建设目标，中国需要进一步加大创新资源投入强度，以全面深化科技体制机制改革优化创新创业环境，提升国家创新体系整体效能，更加有效支撑和引领国家高质量发展。（记者胡喆）

(责编：牛镛、岳弘彬)
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