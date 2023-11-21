黄盛

2023年全球预计共有1244家企业上市，筹资1192亿美元；截至11月17日的预测数据，我国A股全年筹资额仍占全球筹资额的4成以上；北交所“专精特新”企业在各板块中占比进一步提升，按数量计由21%提高至27%……

在安永11月21日发布的《2023中国内地和香港IPO市场报告与展望》（以下简称“报告”）中，2023年全球IPO活动持续放缓，与去年同期相比IPO数量和筹资额分别下降12%和35%。同时，我国内地目前仍是全球IPO活动的重要地区，上海证券交易所、深圳证券交易所位列全球IPO筹资额前两位，北交所迈入提质新阶段。4家中国企业进入全球前十大IPO，主要聚焦科技、能源和电力行业。

具体来看，报告显示，2023全年我国A股预计有望逾300家企业首发上市，筹资额超过3500亿人民币。从行业来看，工业，科技、传媒和通信以及材料是2023年IPO的主要行业，占据了IPO数量和筹资额的前三。前十大IPO企业中，半导体企业占据了前三名，筹资额占比52%。

安永大中华区上市服务主管合伙人何兆烽表示，随着全面注册制走深走实，资本市场对科技创新的制度包容性、适配性更强，市场结构更优，推动经济转型的能力显著提升。

从板块趋势看，北交所扎实推进高质量建设，进入快速发展期，受IPO收紧的影响较少，受企业关注热度提升。

安永北京主管合伙人杨淑娟表示，在近期A股IPO政策阶段性收紧的前提下，“深改19条”和各项配套措施的出台，持续推动北交所在高质量扩容、改善流动性方面快速迈进。北交所转板制度的安排也赋予投资人更为灵活的退出选择。再加上北交所发行上市包容度高、时间表紧凑可控、审核速度快，或将成为“专精特新”成长型企业A股市场的新赛道。

(责编：杨曦、高雷)

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