原标题：加大科技型企业金融支持力度 交银金租科技租赁在湘落地

“交银金租科技租赁不仅能有效盘活我们科创类企业的机器设备资产，而且能进一步畅通科创类企业的融资渠道，为我们提供中长期流动资金支持，为企业发展提供多渠道金融支持。”参加完签约仪式，湖南省国银新材料有限公司董事长朱文山信心满满。

为进一步做好“科技金融”这篇大文章，加大科技型企业金融支持力度，11月21日，交通银行湖南省分行举办湖南省科技型企业金融政策及服务分享活动，同时现场举办交银金租科技租赁在湘落地签约仪式。

活动现场，交银金租与湖南省首批获得交银金租科技租赁授信额度的6家科技型企业代表进行现场签约，来自湖南省科技厅及交银金租的专家代表分别就科技型企业知识价值信用贷款风险补偿政策及交银金租2023年科技租赁业务做宣讲，来自清华大学自动化系教授范玉顺带来人工智能与大数据专题分享，让现场100余家科技型企业代表收获满满。

“我们充分发挥交银集团优势，将打造科技金融特色作为转型发展的重中之重，积极搭建政府、银行、交易所、企业及资本机构的对接交流平台，创新推出‘交湘科e贷’‘交湘科创贷’等产品，不断丰富科技金融产品体系，目前已为2330户企业提供近2000亿元授信支持。”交通银行湖南省分行党委书记、行长刘鹏涛表示，近年来，交通银行湖南省分行充分发挥交银集团全牌照优势，积极抢抓湖南省着力打造具有核心竞争力的科技创新高地等发展机遇，通过创新信用贷款产品、举办“走进上交所”等特色活动、打造科技金融模式创新试点支行等方式，全方位加大科技型企业支持力度。

据悉，交银金租是国内首批成立，目前总资产规模和租赁资产规模最大的金融租赁公司。本次落地的交银金租科技租赁业务，是交银金租针对科技型企业创新推出的产品与业务模式，基于对租赁物所有权的控制，可以为客户提供2-3年的中长期流动资金，其中，优质企业可放宽至5年。该业务模式围绕设备资产的“买、用、修、卖”全链条生命周期，匹配不同产品，满足科技型企业多种需求。作为“百年交行”金融品牌和服务的延伸，交银金租在中部地区率先与交通银行湖南省分行形成战略合作，将以科技租赁业务为先锋利刃助力科技型企业创新发展。（记者 匡滢）

(责编：曹淼、杨迪)

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