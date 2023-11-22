子 鸣

加快农村物流高质量发展，是畅通国民经济循环、促进商品和资源要素有序流动的迫切需要

前不久，今年我国第1000亿件快件产生，比2022年达到千亿件提前了39天，再次展现出我国物流行业的强大韧性与活力。值得注意的是，今年以来，农村物流双向流动趋势有所加快，更多农产品正通过快递这张网络销往全国各地。这表明我国县乡村三级物流体系不断健全，县乡市场活力满满。

农村物流是现代流通体系的重要组成部分，对满足农村群众生产生活需要、释放农村消费潜力、促进乡村振兴具有重要意义。近年来，我国持续推进农村现代物流体系建设，全力打通农产品出村与消费品下乡的末梢循环。同时要看到，我国地域辽阔，不同地域间资源、人口分布不均，有些偏远地区物流体系建设难度较大，与广大农村群众对物流服务需求相比还有一定差距。这需要我们进一步做大做强农村物流，更好满足老乡们对美好生活的向往。

加快补齐县乡村物流设施短板，加强资源整合，建设布局合理、统筹运行的服务网络。一直以来，端点需求小、运营服务分散等是农村物流的“老大难”问题，影响了运营成本控制与服务效益改善。为此，要秉持集约高效、多站合一、资源共享原则，科学谋划县域交通物流设施布局，加快推进县、乡、村三级物流节点建设。健全完善县域公共配送中心，实现统一采购、仓储、分拣、运输、配送。因地制宜分类分级补齐乡镇物流场站短板，优化提升现有场站，提高运营效能。突出抓好村级物流站点布局建设，逐步实现具备条件行政村的寄递物流综合服务站全面覆盖，释放“一点多能”的服务效应。

持续推进农产品仓储保鲜冷链设施建设，打通农产品上行“最先一公里”。农产品销售事关农民群众的钱袋子，运得出、卖得好是关键。要在着力完善农村冷链仓储、运输、配送网络等方面下功夫，在重点乡镇和中心村，支持农村集体经济组织、家庭农场等适度集中建设农产品产地冷藏保鲜设施，促进鲜活农产品降低损耗、错峰销售。在县域重要流通节点，稳步发展农产品产地冷链集配中心，提升分级分拣、加工包装、仓储保鲜、电商直播、市场集散等综合服务能力。要推动冷链物流与现代农业、农产品加工、商贸流通融合发展，促进农产品流通提质增效。

加快培育龙头企业，因地制宜推动服务模式创新。各地乡村经济社会发展情况不同，物流服务需求存在较大差异。为此，要尽快打造一批具有统筹网络设施利用和服务运行能力的龙头物流企业，提高农村物流的组织化程度和供需适配精度，有针对性地开展多样化服务。对于规模相对集中、需求相对密集的物流需求，可推出定制化、公交化快递运行线路。在人口规模较大的行政村，可推广客运班车带货模式，降低物流运行成本。

加快农村物流高质量发展，是畅通国民经济循环、促进商品和资源要素有序流动的迫切需要。相信在各方共同努力下，我国将加速建成开放惠民、集约共享、安全高效、双向畅通的农村寄递物流体系，助力实现农民增收和农村消费提升。

《 人民日报 》（ 2023年11月22日 17 版）

(责编：曹淼、杨迪)

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