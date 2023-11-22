记者昨天从国家卫生健康委了解到，在国家卫生健康委组织下，国家食品安全风险评估中心等单位今年起开展了食品数字标签试点，覆盖乳制品、饮料、方便食品等我国消费者消费的主要食品类别。 据了解，目前已有20多家企业，超过40款产品加入了食品数字标签试点，部分产品已经进入市场，其他产品预计也将在年底前陆续进入市场。

食品数字标签是通过二维码等形式展示食品标签信息，消费者可以通过手机等移动设备扫描食品标签上的二维码，获取食品标签信息。和传统标签相比，数字标签没有标示版面的限制，消费者可以通过页面放大、语音识读、视频讲解等多种功能更便捷地获取食品信息。

国家食品安全风险评估中心副主任 樊永祥：消费者通过扫描数字标签，就可以很方便地获取想知道的一些信息。比如可以通过听取音频、看视频这样的方式，获取标签上的一些信息。可以说对保障消费者的健康和保障消费者的知情权，都会发挥越来越多的作用。

国家卫生健康委相关负责人表示，为确保数字标签能真实准确地向消费者传递食品相关信息，国家食品安全风险评估中心正在组织修订相关标准，对数字标签的应用原则、要求和展示内容进行规定，为食品生产经营和市场监管提供规范依据。国家卫生健康委将会同相关部门加快标签标准的发布，推动数字标签全面应用，同时鼓励更多的食品生产企业加入数字标签的试点。

新闻链接：食品标签应该怎样看？

近年来，公众对食品安全和营养健康需求提升，越来越多的消费者注重阅读食品标签，合理选择食品。无论是传统标签还是数字标签，食品标签上都展示了什么？我们在看食品标签时主要要看哪些关键信息？

食品标签上首先有国家强制性标示的，也就是必须传递的信息，还有企业自主的推荐性信息。专家提示大家，阅读食品标签要重点关注四方面信息，第一是产品名称，名称是最能反映出食品属性的，比如酸奶，如果名称是发酵乳，按照规定是以乳和乳粉为原料经发酵制成，不能添加别的配料。如果名称是风味发酵乳，就可以添加糖、果蔬、谷物等配料。第二要关注配料表，配料表中的配料是按照递减数据标示，排在第一位是在加工过程中使用量最大的配料。第三看日期，包括生产日期特别要看保质期，保质期一定和储存条件结合看。第四就是要看营养成分表。

国家食品安全风险评估中心副主任 樊永祥：通过识读食品的营养标签，我们可以知道这份食品含有多少能量，含有多少脂肪，多少蛋白质，多少碳水化合物，这样就可以便于指导消费者合理地来选择自己所要食用的食品。当然还有一些和食品安全密切相关的信息，比如说产品配料里是不是含有一些可能导致过敏的原料，也对食品的过敏原进行了强制性的标识要求，比如一些蛋白类的原料，鱼、花生这样的原料，都要通过突出方式去展示，便于消费者识别。(央视新闻客户端)

(责编：王震、陈键)

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