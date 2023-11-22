张蕾 杨舒

《国家创新指数报告2022—2023》发布——我国创新能力综合排名上升至第十

国家创新指数是反映国家综合创新能力的重要指标。11月21日，中国科学技术发展战略研究院发布的《国家创新指数报告2022—2023》(以下简称“报告”)显示：全球创新格局保持亚美欧三足鼎立态势，科技创新中心东移趋势更加显著，中国创新能力综合排名上升至世界第10位，向创新型国家前列进一步迈进。

我国是唯一进入前15位的发展中国家

报告选取与我国具有可比性的40个国家(其研发投入总和占全球95%以上，GDP之和占世界85%以上)作为评价对象，从创新资源、知识创造、企业创新、创新绩效和创新环境5个维度构建评价指标体系，使用权威的国际组织和国家官方统计调查数据，客观研判我国在国际科技创新格局中的地位，全面反映我国科技创新投入、产出和支撑经济社会发展能力。

结果显示，2023年，中国国家创新指数综合排名居世界第10位，较上期提升3位，是唯一进入前15位的发展中国家。同时，国家创新能力取得显著进步，从2000年的第38位快速提升至2011年的第20位，随后稳步上升至目前的第10位。

“从具体得分看，中国国家创新指数得分为72.7分，比上年提高1.9分，与荷兰、瑞典、德国等排名5至9位的国家相差0.2至5.3分，差距进一步缩小。”中国科学技术发展战略研究院技术预测与统计分析研究所所长玄兆辉表示，从各国国家创新指数得分及发展态势看，中国创新能力总体上稳步提升的趋势没有变。

“知识创造”表现突出，“企业创新”能力不断提升

从国家创新指数的5个分指数来看，我国在各个维度均有不俗表现。

其中，“知识创造”83.7分，排名第3位。相关统计显示，截至2020年9月，中国高被引论文数为3.7万篇，占世界份额为23%，排名世界第2位；中国有效发明专利数量达到227.9万件，居世界首位。

“企业创新”41.2分，排名第 12位。2020年，中国三方专利数量占全球总量的比重快速提高，达到10.4%，排名第3位；万名企业研究人员PCT(专利合作条约)申请量排名第16位；企业研发经费与工业增加值之比、企业研究人员占全社会研究人员比重分别排名第16位和第15位；知识产权使用费收入占服务业出口贸易比重排名第19位。

此外，“创新资源”得分为61.1分，排名第21位；“创新绩效”54.5分，排名第17位；“创新环境”77.1分，排名第23位。“尤其是创新环境方面，我国‘营商的政策环境’排名第9位，‘企业与大学研究与发展协作程度’‘创业文化’均排名第5位，‘风险资本可获得性’排名第18位，‘信息化发展水平’排名第22位……中国政府对创新的支持力度位居世界前列。”玄兆辉强调。

报告认为，面向科技强国建设目标，中国需要进一步加大创新资源投入强度，以全面深化科技体制机制改革，优化创新创业环境，提升国家创新体系整体效能，更加有效支撑和引领国家高质量发展。

我国创新能力大幅超越同等经济发展水平国家

报告认为，国家创新指数得分与国家经济发展阶段和国家意志密切相关，各国创新指数排名与人均GDP存在较为显著的正相关关系。

“多数国家符合该规律，这也是通常发展的路径，只有美国、日本、韩国和中国等少数几个国家例外。”玄兆辉分析，这些国家有一个相似的特点，即政府高度重视科学技术和创新战略在国家发展中的作用。

值得关注的是，综合排名前20位的国家中，只有中国属于中等收入国家，其他均为高收入国家——也就是说，中国的创新能力大幅超越处于同一经济发展水平的国家。

科技创新中心东移趋势显著

根据报告，北美地区仍是世界创新能力最强的一极，美国和加拿大两国人口合计占全球的4.7%，GDP占全球26.8%，R&D(研究与试验发展)经费投入总量占全球39.2%。

欧洲地区整体表现强劲，瑞士、德国、法国等26个国家人口合计占全球9.4%，GDP占全球24.9%，R&D经费投入总量占全球23.8%。

此外，东亚、太平洋地区主要国家表现优异，上升趋势明显，日本、韩国、中国、新加坡、澳大利亚和新西兰6个国家人口合计占全球20.8%，GDP占全球27.5%，R&D经费投入总量占全球33.1%。

南亚地区的印度人口占全球17.9%，GDP占全球3.1%，R&D经费投入总量约占全球0.9%。

拉丁美洲地区的墨西哥、阿根廷、巴西3个国家人口占全球4.9%，GDP占全球3.5%，R&D经费投入总量占全球1.6%。

“从国家创新指数关键指标的变化看，全球科技创新重心逐渐东移，亚洲国家在世界创新版图中的地位不断上升，北美和欧洲国家份额有所下降。”玄兆辉指出。

(责编：王震、陈键)

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