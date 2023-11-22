A股IPO阶段性收紧，年内已有约200家企业终止上市——

资本市场投融资动态平衡

本报记者 李华林

11月份，又有多家拟IPO企业相继撤回发行上市申请，交易所决定终止其发行上市审核。截至目前，年内已有约200家企业终止IPO。无论是从终止数量还是融资规模来看，A股IPO降温态势明显。

A股IPO发行节奏为何放缓？将带来哪些影响？拟上市企业该如何应对？记者就此采访了业内专家学者。

严查“带病闯关”

A股IPO已按下“放缓键”。据记者初步统计，截至目前，A股年内共终止约200家企业发行上市审核。与此同时，IPO融资规模也随之下降，据同花顺iFinD统计，今年前10月A股IPO融资规模约3353亿元，同比下降约30%。

谈及A股IPO降温原因，中航证券首席经济学家董忠云认为，首先在于政策调整，8月底，证监会提出阶段性收紧IPO节奏，同时加大对IPO的审核和监管，表明监管部门更加重视IPO质量，注重资本市场高质量发展。其次，今年经济企稳回升，但阶段性稳增长压力仍然存在，部分拟上市企业特别是周期性特征显著的企业业绩明显下滑，阶段性财务指标不符合上市要求。最后，部分企业板块定位不够清晰，或申报材料存在瑕疵，在监管部门现场督导之后撤回材料。

记者梳理发现，终止IPO的企业中，申请主动撤回的占比超八成。“部分企业主动撤单，是认为自身价值高于市场估值，故而主动延缓上市。”广西大学副校长田利辉分析，也有部分企业因经济形势变化导致财务指标波动较大，暂时不满足上市标准，被动延后上市。此外，还有部分企业申报材料存在严重问题，一查就撤。

“一查就撤”，暴露出部分发行人和中介机构存在“带病闯关”心态。为进一步杜绝此类情况发生，今年9月份，沪深交易所发布证券发行承销违规行为监管(试行)指引，对发行承销实施“全链条问责”，维护证券发行承销秩序；10月份，证监会向券商发出机构监管通报，重点关注“即检即退”“带病突破”等突出问题。

严监管之下，“带病撤单”也免不了处罚。9月6日，证监会一天开出13张罚单，涉及多家券商及相关责任人，罚单内容包括部分撤否项目内控意见未回复或未落实等。

“企业‘带病闯关’浪费了公共资源，‘一查就撤’不意味着能‘一走了之’。”田利辉表示，保荐机构等中介机构应勤勉尽责，扎实做好尽调工作，把好发行上市第一关；监管机构应加强监管，常态化开展投行内控现场检查，综合运用资格罚、经济罚等手段，严厉惩处不诚信、不勤勉行为，提高监管震慑力。

助力资金回笼

受国内外多重因素影响，今年以来，A股市场动荡加大，增量资金入市不足，急需逆周期调节。8月27日，证监会表示，充分考虑当前市场形势，阶段性收紧IPO节奏。

在市场情绪低迷之际，IPO发行节奏放缓，呵护了投资者情绪。董忠云表示，这一方面能促进投融资动态平衡，修复投资者信心；另一方面可以引导资源流向符合国家战略、具有核心竞争力的高科技产业，优化产业结构。

“阶段性收紧IPO，释放了监管部门维护资本市场稳定的信号，从短期看有利于减少过度融资导致的资金分散，避免市场指数持续下行，是落实‘活跃资本市场’的举措。”粤开证券首席经济学家罗志恒表示。

田利辉表示，暂缓IPO回应了市场呼声，带来二级市场气氛提振。但倘若新股定价过高，二级市场可能出现个股炒作“一日游”的行情。建议监管部门在阶段性收紧IPO的同时，优化市场定价机制。

IPO市场生态关系到整个资本市场的活力与秩序。从长期看，更好促进投融资动态平衡，还需从投融资两端双向发力。

董忠云建议，融资端，继续加强多层次资本市场建设，满足不同类型、不同发展阶段企业融资需求，同时引导资源流向国家战略性新兴产业、科技创新等领域，推动产业升级转型。投资端，优化养老金、保险资金等长期资金入市环境，建立长周期考核机制，为市场提供持续稳定的资金来源。

“持续健康发展的资本市场必须要有进有出，通过优胜劣汰，让好的公司留下、差的退市，实现资本市场与实体经济的良性互动。”罗志恒认为，如果长期收紧IPO，不利于新的优质公司进入，难以从根本上改善上市公司质量。放眼长远，促进投融资动态平衡，更重要的是完善基础制度，坚持市场化改革。

证监会近日表示，将推动股票发行注册制走深走实，加强基础制度和机制建设，加大投资端改革力度，吸引更多中长期资金，活跃资本市场，更好发挥资本市场枢纽功能。

各方积极迎变

面对IPO阶段性收紧，如何利用资本市场做大做强，成为当下拟上市企业需要思考的问题。

“IPO收紧，融资压力变大，能够倒逼拟上市企业更注重内部治理、完善公司治理结构、规范经营行为。”董忠云认为，未来拟上市企业可根据发展阶段和融资需求，考虑私募股权基金、风险投资、战略投资者等融资形式；也可利用多层次资本市场，尝试北交所、新三板、区域性股权市场等多元化融资渠道。

北交所不失为一种更优上市选择。近期北交所保持正常受理节奏，同时为中小企业提供融资渠道和支持。9月1日，北交所“深改19条”发布，明确对已经具备上市条件的优质中小企业，在符合北交所市场定位前提下，允许其首次公开发行并在北交所上市。

还有企业将眼光投向海外市场。证监会国际合作部副主任杨柳表示，证监会始终与其他境外监管机构保持良好合作关系，维持跨境投融资渠道畅通，加强与外资机构沟通交流。目前企业赴境外上市整体平稳有序进行，已有51家企业赴境外上市完成备案，21家企业赴欧洲完成发行全球存托凭证(GDR)。

对投行而言，面对IPO和再融资放缓，也需转变发展思路，变“被动守门”为“主动出击”。“投行服务不能再局限于申报、上市的通道作用，而要加快成为行业专家、价值发现者。”田利辉表示，比如，强化并购的专业化能力建设，提升并购业务的营收和利润；增强对新业态价值判断的敏锐度，提升价值发现能力等。

“未来投行需调整业务结构，加大对债权融资、并购重组等业务的布局，提高市场竞争力。”董忠云表示，此外，要把筛选优质公司、提高项目风险控制能力摆到更重要的位置，以提高企业上市成功率，更好适应市场变化和监管要求。

(责编：王震、陈键)

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