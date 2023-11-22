原标题：特嗨氢能检测参与筹建“国家绿氢装备产业计量测试中心” ，正式授牌！

近日，国家绿氢装备产业计量测试中心揭牌仪式在石家庄举行，特嗨氢能检测（保定）有限公司（以下简称：特嗨氢能检测）作为国家绿氢装备产业计量测试中心共建单位，正式授牌参与筹建“国家绿氢装备产业计量测试中心”。

国家绿氢装备产业计量测试中心由河北省计量监督检测研究院与特嗨氢能检测等分中心联合组成， 该中心的成立填补了我国绿氢装备产业应用测试评价领域的空白，将有力推动全省绿氢装备研发、生产、应用、测试评价协同发展。

作为国家绿氢装备产业计量测试中心的筹建成员，特嗨氢能检测将持续发挥平台优势，基于5年40万＋小时的涉氢产品测试经验，聚焦氢能产业新技术、新产品、新设备的测试和量值溯源需求，重点研究具有绿氢装备产业特点的量值传递技术和产业关键领域参数的测量、测试技术，开发产业专用测量、测试装备，研究服务绿氢装备产业全溯源链、全寿命周期、全产业链并具有前瞻性的计量测试技术，推进绿氢装备产业计量标准体系建设，打通从氢能产品、涉氢测试、计量校准、社会标准到国家基准的全产业量传溯源过程，强化氢能产业全链条的溯源体系，以产品测试为纽带，结合科研机构、高等院校的计量基础和产业端的应用需求，建立氢能产业各环节的沟通渠道，推动绿氢装备协同发展，促进相关产业的整体升级和质量提升。

(责编：董童、杨迪)

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