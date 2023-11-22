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爱奇艺2023年Q3收入利润双增长：总收入80亿元

2023年11月22日11:17 | 来源：环球网
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原标题：爱奇艺2023年Q3收入利润双增长：总收入80亿元

　　11月21日，爱奇艺发布截至9月30日未经审计的第三季度财报。财报数据显示，本季度总营收80亿元人民币，同比增长7%。当季爱奇艺实现Non-GAAP（非美国通用会计准则）运营利润8.95亿元，较去年同期的5.24亿元，同比增长71%。

　　爱奇艺创始人、首席执行官龚宇表示，我们的营收和利润均表现强劲，内容的强大吸引力和不断提升的会员价值感知推动ARM（月度平均单会员收入）同比增长12%，这表明爱奇艺的业务模式能够抵御经济周期性波动带来的影响。

　　第三季度播出的《莲花楼》成为爱奇艺第十部内容热度值破万的剧集，《云之羽》《不完美受害人》《消失的十一层》等多品类的剧集也都以扎实的内容品质收获广泛好评。凭借在古装、悬疑、现实题材等多领域持续出品优质原创内容，爱奇艺已成为“顶级内容”的代名词。根据云合数据，爱奇艺剧集市占率依然保持行业领先，已实现连续七个季度排名行业第一。

　　内容的优异表现带动了会员和广告业务的有力增长。爱奇艺日均订阅会员数达1.075 亿，同比增长6%。在加更礼、IP演唱会、视听体验升级等多项措施的共同助力下，ARM达15.54元，创历史新高。本季度在线广告服务营收为17亿元，同比增长34%，效果广告和品牌广告均同比实现增长。

　　月度平均单会员收入创新高 广告营收加速复苏

　　本季度，高质量增长依然是爱奇艺的“关键词”。

　　凭借高质多元内容主导的会员购买决策、优化促销、升级会员权益和福利体验等举措，爱奇艺会员ARM创历史新高、会员留存率显著提升。继一季度后，爱奇艺季度会员服务营收第二次突破 50亿元，同比增长19%。

　　视听体验升级方面，会员用户在移动设备和电视端的观影清晰度已能达到4K或8K，电视端更能获得堪比影院级视听的帧绮映画MAX ；音效方面，爱奇艺音效能够为会员提供身临其境的听觉感受。

　　内容权益和福利拓展方面，更多物超所值的会员权益和福利更从线上延伸至线下。第三季度，主打“积分兑换”的《莲花楼》《云之羽》加更礼吸引超千万会员参与。同时会员积分还可通过专属会员商城，兑换更多与IP相关的衍生商品。本季度推出的《莲花楼》演唱会更是反响热烈。

　　“第三季度ARM首次突破15元在预期之内，这是我们在内容质量和会员权益两个方面长期耕耘的结果，用户越来越愿意为优质内容和服务支付合理价格。” 爱奇艺高级副总裁、新技术消费事业群总裁段有桥在当天财报电话会上表示，预计第四季度ARM会继续保持健康增长，并且长期来看ARM仍有较大提升空间。

　　爱奇艺会员业务的首要目标是推动长期可持续的会员收入增长。当前，ARM和会员生命周期是阶段性的关注重点，是实现会员长期经济价值的核心驱动力。目前爱奇艺已经为连包卡、长期卡、高等级会员提供积分系数加成、自动续费专属权益等多种特权，会员积分也可直接兑换内容和IP衍生品，会员反响热烈。第三季度年卡会员规模和占比，同比保持显著提升。

　　除会员营收，本季度在线广告服务营收17亿元，内容发行和其他收入分别实现营收5.26亿元和8.03亿元。

　　在线广告本季度加速复苏。广告服务营收同比增长34%，环比增长12%。其中品牌广告同环比均实现了两位数增长，效果广告的同比增幅超过70%。

　　爱奇艺首席财务官汪骏表示：“我们持续从经营杠杆效应中受益。GAAP 和Non-GAAP运营利润同比分别增长141%和71%。GAAP 运营利润率和Non-GAAP运营利润率进一步提升，分别从去年同期的4%和7%扩大至本季度的9%和11%。运营现金流和自由现金流分别达到8.31亿元和8.26亿元。”

　　内容热度与收益表现不俗 剧集市占率连续7个季度第一

　　原创内容仍是内容供给和收入贡献的主力，第三季度上新重点剧集中原创剧集占比超过60%。当季爱奇艺推出的内容在热度和营销上均有不俗表现。

　　暑期档的黑马剧《莲花楼》是爱奇艺第十部内容热度值破万的剧集，该剧的长尾效应显著，在热播期后也一度高居云合热播排行榜第一。同时，由该剧衍生推出的演唱会更创造了230个热搜话题，并吸引超过3.2亿点赞；围绕该剧开发的衍生品销售额超过1800万元。除《莲花楼》之外，本季度还上线了《云之羽》《不完美受害人》《消失的十一层》等多类型剧集。综艺方面，经典综艺IP《乐队的夏天3》和《家务优等生》强势回归，《100万个约定之七时吉祥》《登场了！北京中轴线》和《一起撸串吧》等一系列创新的综艺IP也相继播出，吸引了更多受众。《乐队的夏天3》《七时吉祥》等综艺和大剧受到广告主青睐，第三季度综艺和大剧的招商额分别同比增长67%和28%。值得一提的是，第三季度也是爱奇艺有史以来自制动漫表现最好的一个季度。

　　在海外，优质华语剧集为代表的“华流”持续赢得海外用户青睐，进一步拉动爱奇艺国际版华语剧集播放时长同比增长23%，环比增长33%，《莲花楼》在三季度的累计播放量、播放时长均居爱奇艺国际版第一，同时登顶东南亚、东亚及北美多区域市场播放量榜首。这些内容也带动海外会员营收稳健增长，第三季度日本、韩国、美国以及中国香港地区会员营收同比增长超过50%。《云之羽》成为热播期爱奇艺国际版营收最高的项目。

　　进入第四季度，爱奇艺还将持续推出一系列类型多样的高品质内容。 除了已经上映的《田耕纪》《宁安如梦》和《无所畏惧第1季》外，还有《一念关山》《仙剑4》《唐人街探案2》《大江大河3》以及《三大队》等剧集待播。综艺方面则有爱奇艺首档自制体能PK节目《势不可挡》及《种地吧》的自制衍生项目《你好种地少年》全新上线。除此之外，《无敌鹿战队 第3季下》《大主宰年番》和《逆天邪神》等熟悉的优质动画动漫内容陆续上线。全新动画《喵能战士》、科幻题材《深渊游戏》以及知名漫改《万能恋爱杂货店第1季》等多个IP新作将与用户见面。国际版方面，在保持华语剧集优势的同时，爱奇艺还计划在泰国、马来西亚和中国台湾推出本土化剧集。

　　未来，爱奇艺的目标仍旧是稳定持续输出高品质和多元化的内容，继续巩固核心戏剧赛道优势，同时在其他内容品类寻求更多突破。预计明年将重点提高头部剧集项目的投入比例，2024年Q1将推出新一季迷雾剧场，力争“开门红”。还将增加综艺节目数量，升级制作团队，探索除广告、会员、IP衍生品以外的变现模式。电影方面将增加对纯网络电影和头部内容的投入，儿童和动漫内容也将加大投入，增加自制优质内容的数量和品质。

　　技术创新丰富娱乐体验 生成式AI 赋能影视产业链

　　爱奇艺始终致力于通过技术创新赋能娱乐生态，为用户和创作者创造价值。

　　在综艺《乐队的夏天3》中，爱奇艺上线了创新互动功能 “K 歌模式”。在该模式下，用户在乐队表演环节时开启“K歌”功能即可边看边唱，享受更具沉浸的音综观看体验。爱奇艺数据显示，《乐队的夏天3》参与体验这一功能的用户人均时长显著高于未参与的用户。

　　同时，基于生成式AI技术，爱奇艺在业内率先推出角色搜索、剧情搜索、明星搜索功能。利用AI对站内数百部核心剧集实现了分钟级剧情理解，自动生成剧情片段及剧情看点，显著提升用户搜索精准度。爱奇艺数据显示，通过AI剧情搜索进入正片的观众，其人均观看时长提升了40%。

　　生成式AI将在未来三到五年将对影视行业产生重大影响，在制作方式、成本结构、人员结构等方面带来巨大变化。“我们正在推动生成式AI在影视行业场景中落地，让影视工业化走上‘快车道’。”龚宇表示，当前生成式AI的角色正从简单的“嵌入式工具”衍变为 “副驾驶”模式。爱奇艺已经在策划、开发、制作、宣发等四大核心环节利用生成式AI技术。使用生成式AI低成本制作的与IP设定相匹配的优质海报和动态视频，已应用于《长风渡》《乐夏3》等重点项目的站内运营和站外推广，该技术也已用于提高广告的曝光量和触达率。

　　展望未来，龚宇表示将继续提升用户体验，强化原创内容优势，增强会员价值感并扩大AI技术应用，还将审慎加大对核心业务和创新业务的投入为长期增长奠定基础。

(责编：董童、杨迪)
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