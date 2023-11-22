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从授之以鱼到授之以渔 英特尔深耕中国的38年

2023年11月22日13:26 | 来源：中国电子报
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原标题：从授之以鱼到授之以渔，英特尔深耕中国的38年

将时钟拨回38年前的1985年，全球科技产业进入高速发展轨道，中国也进入改革开放的第七个年头。彼时，中关村已经聚集了一批科技公司和研发中心，“电子一条街”初具规模。与此同时，国际半导体企业英特尔在北京民族饭店里设立了一个小小的办事处，只有两名职员，开始了对于中国市场的探索和耕耘。经过38年的发展，英特尔在中国已经拥有超过20个办事处，上万名员工。2022年，英特尔在中国市场的年度投资总额超过130亿美元。

如今，面向AI催生的经济增长机遇，以及通过芯片和软件赋能AI应用的趋势，英特尔公司首席执行官帕特·基辛格提出了“芯经济”的概念。数据显示，芯片产业已有5740亿美元的规模，并驱动着全球约8万亿美元的技术经济。而聚焦于中国市场，数字经济规模已经高达6.9万亿美元。

起始于PC产业，38年来英特尔见证和参与了中国计算产业的发展；面向AI产业，英特尔与国内合作伙伴的故事还在继续。

推动PC行业创新 驱动本土终端发展

许多本土消费者对于英特尔的认知，起始于主机和PC上的“Intel Inside”蓝色标识，英特尔也因此被国内消费者称为“蓝厂”。

在源源不断为国内OEM厂商供应芯片的同时，英特尔同样注重标准、技术等行业级别的创新，以增强PC产业的生命力，使PC及其周边设备能够在消费者和工程人员的工作生活中发挥更大作用。当英特尔现任CEO帕特·基辛格与孙女聊起自己的成就，最自豪的一点就是与英特尔一起推动USB技术的发展，成为USB奠基人，让U盘、USB鼠标、USB摄像头等扩展设备惠及数代用户。

从USB 1.0到USB4 v2，从PCI（英特尔定义局部总线的标准）到PCIe（高速串行计算机扩展总线标准），从变革传输效率的第一代Thunderbolt再到高达120Gbps的Thunderbolt 5——PC接口和传输技术的革新背后，总有英特尔的影子。

在Thunderbolt立项之初，英特尔研究院定义了300多页的Thunderbolt协议细节，制定了详实可行且适度超前的目标。在完成Thunderbolt的工程原型机之后，英特尔致力于推广Thunderbolt，让更多的工程人员了解统一接口的优越性。时至今日，USB4、Thunderbolt 5拥有相同的USB Type-C接口，用户通过一根线缆，就能够实现接口扩展、视频传输、快速充电等大量功能。

除了强化PC产业本身的生态，英特尔也面向国内专业人士以及更加多样化的影音娱乐需求，基于硬件平台、软件工具、参考设计等能力，为本地OEM厂商围绕PC产品形态的探索和创新提供支持。

工作站是面向设计师、建筑师、开发者、数据科学家和分析师等专业人士的高算力终端。相比消费级别的个人电脑，工作站与编程、视频剪辑、绘图等专业软件有着更好的适配度，在编程开发、影视后期、设计、制造等行业有着广泛的受众。面向不同行业对于工作站的使用需求，英特尔不仅提供处理器、内存、数据中心级别GPU等硬件支持，还针对国内市场对于工作站移动性以及热门的AI应用开发的追求，从三个方面推动工作站生态建设。一是基于CPU、GPU、FPGA等计算单元，支持定制化、复合化的计算需求；二是顺应便携办公趋势，与OEM一起推出移动工作站；三是面向AIGC热潮，基于英特尔的AI算力平台和深度学习加速器，以及OpenVINO等AI开发软件包，使工作站的软硬件更加适配专业人士的AI研发需要。

MINI PC是一种综合移动便携、高性价比、满足特定专业需求等优势的产品形态，对于需要在桌面办公环境构建工作间级别办公能力的专业人士，以及在家中打造客厅电脑娱乐方式的消费者展现出新的吸引力。英特尔的MINI PC（即英特尔NUC）业务经历了从台前到幕后、从偏重产品到聚焦生态的转型。如今，英特尔面向联想、华硕、宏碁等国内老牌OEM以及小米、零刻、极摩客等新玩家对MINI PC的定义和创新，提供板子级、准系统级、系统级的定制服务，为特定领域的专业客户和广大消费者带来新的PC体验。

一边通过传输、接口等行业创新来推动PC产业发展，一边拓展PC的产品形态来适应用户的多元化需求——英特尔不仅为本土OEM提供硬件产品，也“授之以渔”，针对中国客户和厂商的需求提供技术服务，与生态伙伴共同驱动本土终端创新。

构建AI软硬件生态 支持本土人才培养

中国市场一向是AI应用的热土，也是全球企业需求定义和产品创新的重要参考。AIGC的爆发，被视为AI发展的里程碑，点燃了国内科技企业研发和创新的热情。数据显示，中国累计已有130个大模型问世，全球占比达67.4%。英特尔面向AI时代国内企业的研发需求和行业用户的应用需求，通过酷睿、至强、锐炫、Gaudi2等一系列CPU与GPU硬件以及OpenVINO等软件平台，为客户和用户带来更完善的开发体验。

对于人工智能，英特尔做出了预见性的布局。早在2017年，英特尔就在处理器中加入AVX-512指令集，用于深度学习推理与AI计算。如今，英特尔已经构建了从服务器端到消费端的AI加速布局。

在PC平台，英特尔首次在CPU加入用于AI计算的VPU单元，能够在PC端以较低成本快速实现AI功能；英特尔还在即将到来的酷睿 Ultra 处理器中集成了 NPU，在PC端构建更高能效的异构计算环境。同时，英特尔与软件合作伙伴共同强化 PC 体验，与超过 100 家 ISV合作伙伴集成了300余项AI加速功能，在音频效果、内容创建、游戏、安全、直播、视频协作等方面继续强化 PC 体验。

在服务器端，英特尔推出了为中国市场定制的第二代Gaudi深度学习加速器——Habana Gaudi2，为中国用户提供更高的深度学习性能和效率。浪潮信息已经发布了搭载8颗Gaudi 2 AI加速器以及2颗第四代至强处理器的新一代AI服务器NF5698G7。该款服务器面向生成式AI市场，支持业界主流AI框架、开发工具、大模型算法。新华三等企业也将推出搭载第二代Gaudi的产品。

除了软硬件，以开发者为代表的人才储备，也是构建AI生态的重中之重。自1993年起，英特尔就在中国启动了第一批人才培养项目，在北京、上海、成都的五所高校设立奖学金。截至目前，英特尔已经积累了900位奖学金获得者。英特尔也是全国最早开始探索产学协同培养工程人才的企业，形成了校企共同打造“创客-授课-创新实践-直通就业”一条龙、全链路式的人才培养模式。

英特尔最新的“AI PC 加速计划”，也将围绕ISV 的需求，核心开发工具、OpenVINO等软件开发者工具包的使用，以及面向市场的上市机会等，为合作伙伴的目标软件优化和调优工作提供大量工程人才。

在38年的时间里，英特尔植根中国，见证和参与了国内科技产业的发展。在未来“芯经济”大潮下，英特尔依旧秉持生态、协作、开源、负责任为核心的软硬件理念，助力人才培养和储备，与国内合作伙伴一起迎接AIGC引领的创新浪潮。

(责编：杨迪)
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