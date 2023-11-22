人民网北京11月22日电 （欧阳易佳）以土地政策创新助力乡村振兴，意义重大。中国土地学会理事长王世元在近日举办的2023年中国土地学会学术年会上表示，农村土地制度的不断改革创新，对确保国家粮食安全、促进国民经济持续健康发展和社会稳定，对广大农民解决温饱和脱贫致富等，都具有重要的支撑和保障作用。农村地区是我国国土空间的多功能载体，农村土地的制度安排和管理要求，一方面直接关乎粮食生产和国家粮食安全，关乎农民土地权益的实现和保障；另一方面，还关乎乡村振兴过程中相关产业的落地、一二三产融合发展和农民致富，关乎农村基础设施、公共设施的配置建设和农民生活品质的不断提升。

王世元表示，农村土地制度改革和政策创新，需要从国家粮食安全和生态安全、土地权益维护和保障、支持乡村振兴产业发展以及配套设施建设等方面进行多维度检视和多角度权衡，通过与时俱进地探索创新，力求走出一条符合中国式现代化、符合乡村振兴战略实施、符合农村实际，尤其是符合广大农民群众根本利益的新路径。

王世元认为，当下破解土地政策助力乡村振兴难题，应重点围绕三方面加以关注和研究。一是重点围绕巩固脱贫攻坚成果、乡村振兴与严格保护耕地实现双赢；二是重点围绕国土空间规划实施与开展全域土地整治的关系，深入研究破解在一些地方规划确定的建设用地规模和布局难以落地等问题；三是重点围绕深化农村土地制度改革、加快建立城乡统一的建设用地市场与精准助力乡村振兴的衔接，深入研究如何更好地发挥改革的促进作用。

“研究和破解上述难题，土地学界义不容辞。”王世元说，关键要“解放思想、实事求是”，进一步转变研究问题的理念、逻辑、思维方式和技术方法，要带着改革的精神和帮助基层破解问题的感情研究问题，在敢于突破和创新上下功夫，尊重地方首创精神。希望广大土地学界专家学者坚持目标导向、问题导向、成果导向，把论文写在大地上，写在乡村振兴的实践中。

据悉，本次学术年会以“土地使用制度创新与乡村振兴”为主题，围绕新时代自然资源工作新定位，紧扣土地使用制度创新的热点难点问题，开展学术研讨。11月21日至28日设立9个线上分会场，将分别围绕耕地保护助推乡村振兴、新发展理念下的土地要素市场化改革配置、智慧规划与空间治理等议题，开展学术交流。

(责编：杨曦、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经