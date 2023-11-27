本报昆明11月26日电 （记者叶传增、张驰）11月26日，云南丽江至香格里拉铁路正式开通运营。至此，云南迪庆藏族自治州结束了不通铁路的历史。

丽香铁路起自丽江市玉龙纳西族自治县丽江站，接入迪庆藏族自治州香格里拉市香格里拉站，设计时速140公里，全长139公里，为国家Ⅰ级单线电气化铁路。开通后，昆明、丽江至香格里拉，最快分别4小时30分、1小时18分可达。

丽香铁路自2014年开工建设以来，2万多名建设者历时9年架设34座桥梁、建成20座隧道，攻克多项地质难题，为我国高原铁路建设积累了宝贵经验。

丽香铁路开通运营，将有力提升运输服务保障能力，助力沿线地区经济社会高质量发展。

《 人民日报 》（ 2023年11月27日 01 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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