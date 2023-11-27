本报记者 王明峰 李凯旋

科博会上展出的三代核电技术“国和一号”模型。

图为第十一届科博会组委会办公室宣传推广组提供

科博会室外无人驾驶演示及体验区。

图为第十一届科博会组委会办公室宣传推广组提供

时代在新，科技在新，发展在新。11月26日，第十一届中国（绵阳）科技城国际科技博览会（以下简称“科博会”）圆满闭幕。本届科博会，向世人展示着科技创新发展的无限可能。“融入四川科技创新发展大局”，如同绵阳这座科技城的发展定位一样，科博会也需要为科技创新与科技成果转化建立新的高效链接，让科技创新这个“关键变量”转化为高质量发展的“最大增量”。

科博看科技，为观察新一轮科技革命提供新的切入点。本届科博会以“科技引领·创新转化·开放合作”为主题，展示了国内外科技创新发展成就和最新成果；探月工程、“人造太阳”、“中国天眼”等一批国之重器集中亮相；围绕颠覆性技术、科技协同创新、城市科技创新等领域，举办了多场国家级科技创新活动。

服务高水平科技自立自强，绵阳有所作为。开幕式上，中国电子信息产业发展研究院发布的《2023中国城市科技创新竞争力研究》报告显示，绵阳进入中国十大最具科技创新潜力城市；中国科学技术信息研究所发布的《颠覆性技术前瞻（2023）》报告显示，绵阳在5项颠覆性技术上有较强研究能力，特别是在可控核聚变领域，绵阳研究实力名列前茅。

科博论创新，为探索科技成果高效转化带来融合发展新模式。11月21日，科博会正式开幕前日，上海交通大学与绵阳市人民政府共同签署校地合作协议。

近年来，绵阳创新建设“云上大学城”“云上科技城”，通过云端链接全球创新资源，着力打造“买全球、卖全球”的科技创新大市场。目前，“云上双城”已入驻了知名高校24所和顶尖创新创业团队29个。

科技成果只有走出实验室、走向生产线，才能真正实现创新价值。展馆内，一项能够为肿瘤患者带来治愈希望的放疗仪备受瞩目，这款产品有望大幅降低肿瘤治疗副作用，提供更有效、更安全的治疗方案。这款产品的研发设计，得益于绵阳在畅通供需两端上先行先试，促进科技成果高效转化。

推动科技创新和科技成果转化，少不了“人才”这个源动力。在“科技城人才日”系列活动启幕仪式上，绵阳向各类人才现场兑付了人才政策资金，为首批绵阳市学术和技术带头人、技术能手颁奖。

据介绍，科博会开幕当天，中国科学院、中国工程院公布2023年院士增选结果，绵阳新增两名院士，中国科技城再添荣光。

科博促开放，为推动科技城创新能级提升拓展合作新机遇。科博会开幕之前，四川省人民政府副秘书长刘全胜回应各界关切：本届科博会主要特点之一，就是要突出交流合作，着力体现国际元素。

科博会举办10年来，累计参展参会国家（地区）达60余个。今年恰逢中国与印度尼西亚建立全面战略伙伴关系10周年，本届科博会与印度尼西亚举办主宾国系列交流活动。

绵阳积极融入发展新格局，科博会搭建起扩大对外开放、交流合作的平台。

本届科博会交出了一份亮眼的“成绩单”：吸引220余家国内外知名企业、商（协）会、金融机构、高校参会，7个市州进行了招商引资项目现场签约，集中签约科技合作类协议6个，产业项目101个、金额达1024.89亿元。

每一次盛会，都为绵阳赢得更多关注，蓄积更多创新发展动能。为更好承接这份动能，绵阳将打造现代化产业体系作为当务之急。此前，绵阳已制定全市现代化产业体系建设的路线图，围绕主导产业和战略性新兴产业分别制定相关政策、建设专业园区。

当然，要让这种溢出效应持续放大，很大程度上就在于绵阳能否以更优的营商环境和政务服务，畅通投资落地渠道，坚持用“营商”换“赢商”。这为绵阳践行科创使命、参与全球合作提供了更多机遇与更强动力。

《 人民日报 》（ 2023年11月27日 15 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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