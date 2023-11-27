敖阳利

原标题：【光明时评】以实际行动维护全球产业链供应链稳定

11月28日至12月2日，全球首个以供应链为主题的国家级展会——首届中国国际供应链促进博览会（以下简称“链博会”）将在北京举行，这是我国打造的推进高水平对外开放的新窗口、服务构建新发展格局的新平台、推动建设开放型世界经济的新载体，是以实际行动维护全球产业链供应链稳定安全的又一创举。

产业链是产业、企业或者实体之间的链条式关系和空间布局形态，供应链是产业链物流的动态实现，呈现企业或者实体之间基于上中下游关系的链条式关系和时空分布形态。全球产业链供应链具有显著的公共产品属性，关系到各类生产要素自由流动、资源优化配置与价值实现。维护全球产业链供应链韧性和稳定，提升产业链供应链的韧性和安全水平，对于推动世界经济发展至关重要。

当前，百年未有之大变局加速演进，稳定全球产业链供应链面临多重挑战。地缘冲突、贸易保护主义、单边主义等，使得全球产业链供应链遭受冲击，原有的分工协作秩序和模式被破坏，供应链稳定、安全风险加剧。与此同时，新一轮科技革命持续演进，产业变革浪潮汹涌，数字技术不断赋能实体经济，推动全球产业链供应链深度融合、提质升级，全球产业体系和产业链供应链呈现多元化布局、区域化合作、绿色化转型、数字化加速的态势。

作为世界第二大经济体，我国既是全球供应链融合发展的受益者、维护者，也是构建全球供应链新生态的探索者、建设者。在新挑战、新机遇、新形势下，我国因势而谋、顺势而为，立足完备的产业体系、发挥超大规模市场优势，深化“一带一路”国际合作，提出产业链供应链韧性与稳定国际合作倡议等，坚定不移维护产业链供应链的公共产品属性，积极为维护全球产业链供应链安全稳定、推动建设开放型世界经济贡献力量与智慧。

此次高规格、高水平举办首届链博会，我国将再次吸引世界目光。链博会为500多家企业和机构提供展示产业链供应链优势的窗口、打造融入全球产业链供应链的平台，生动体现我国始终秉持开放、合作、共享理念，努力构筑安全稳定、畅通高效、开放包容、互利共赢的全球产业链供应链体系的责任担当。

从参展企业类型看，链博会外国展商比例高、国际化特色明显，覆盖55个国家和地区，世界500强和全球供应链体系的龙头企业齐聚亮相参展，特别是来自美国、欧洲的企业占外方参展商总数的比重达到36%，充分彰显了我国的国际影响力、辐射力、感召力，以及在全球产业链供应链中的重要地位。

从展览板块看，链博会设置智能汽车链、绿色农业链、清洁能源链、数字科技链、健康生活链5大链条和供应链服务展区，重点聚焦智能汽车产业、智慧农业、能源、高科技行业、医药行业等，顺应全球经济发展规律和产业发展趋势，将有力促进全球产业链供应链合作，加快产业向数字化、智能化、绿色化转型发展，有效推动产业链、创新链、资金链深度融合。

以链为媒、链接世界、共创未来。透过链博会的窗口与平台，在对话、交流、互动中紧密联系、凝聚共识、深化合作，期待链博会为全球经济带来更多确定性、注入强大正能量。

（作者：敖阳利，系媒体评论员）

(责编：杨曦、陈键)

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