李万平

原标题：以科技创新助力县域经济高质量发展

开栏的话 近年来，我国区域创新发展速度加快，区域创新增长极不断涌现，创新体系的能效显著提升。本报今日起开设“区域创新大家谈”栏目，邀请相关负责人立足区域创新的实践和经验，从机制、人才、环境、资源等角度深入探讨，为加快建设世界科技强国建言献策。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把科技创新作为提高社会生产力和综合国力的战略支撑，摆在国家发展全局的核心位置，深入实施创新驱动发展战略，加速推动我国从科技大国向科技强国迈进。作为科技创新体系的“基层单元”，县域科技创新是区域科技创新的重要组成部分。山东省龙口市以党的创新理论指导实践，坚持党建引领科技创新，以创新型城市建设为抓手，充分激发全社会创新活力和创造潜能，加快由“龙口制造”向“龙口创造”转变，成功跻身国家创新型县（市）行列，县域综合实力跃升至全国百强县第八位，稳居山东省首位。

强化企业主体地位，提升自主创新能力。龙口市聚集各类创新资源，推动科技创新与实体经济发展深度融合。实施“牵手计划”，引导企业与国内外高校院所开展产学研合作，推动120多家企业与国家重点科研机构和高等院校建立长期技术合作关系。实施“星光计划”，通过免费提供服务、提升孵化器建设水平等措施，着力培育科技型中小微企业。今年以来，共入库国家科技型中小企业190家，同比增长46%。实施“攀登计划”，推动有潜力科技型小微企业加速成长为高新技术企业、高新技术企业加速成长为创新型领军企业。今年以来，共申报高新技术企业102家，同比增长85%，新增省级专精特新中小企业51家、省级“瞪羚”企业6家，高新技术产业产值占规模以上工业产值的比重超72%。

加快平台载体建设，促进创新成果转化。龙口市加快推进高能级科技创新平台载体建设，发挥创新裂变效应。围绕平台建设，引导企业开展技术研究、产品开发、成果转化和产业孵化等科技创新活动，建立科技创新平台，省级以上科创平台总数达到52个。引入北京化工大学共建研究院，整合省内6所高校院所资源，打造校地双向转化联合体，充分集聚科技创新资源。围绕载体建设，布局建设六大园区，发挥创新驱动示范作用，释放区域创新动能。今年成功获批的山东省第一家省级（海洋）高新技术产业开发区，将助力龙口加快海洋科技自主创新步伐，推动海洋经济和海洋生态文明实现跃升发展。

锻造高科技产业链，构建现代产业体系。龙口市着力构建既有较强国际竞争力又有浓郁龙口特色的现代产业体系。发展高端石化产业，依托正在加速建设的裕龙岛炼化一体化项目，突出创新引领，以“全产业链”为方向，打造世界级石化产业基地。发展高端铝材料产业，布局2家龙头铝企、30余家规上企业和120余家配套企业，建设全国铝加工行业唯一的国家级工程技术研究中心，打造拥有完整产业链条的铝产业基地。龙口市先后被认定为“国家铝及铝合金加工高新技术产业化基地”和“铝精深加工示范基地”，被授予“中国交通铝材名城”称号。发展数字及信息技术产业，重点建设华为（龙口）大数据中心、城市运营中心、华为云（龙口）创新中心，吸引华为生态合作伙伴及产业链下游企业进驻，加快培育互联网新业态，助力本土企业加快转型升级。

加大支持引导力度，塑优创新创业生态。龙口市强化科技创新全要素保障，充分调动研发创新的积极性和主动性。政策扶持方面，出台《关于加快建设高水平创新型城市的若干措施》等10余项扶持政策，安排专项资金支持科技创新。今年以来，完成全社会研发投入42亿元，同比增长30%。资金支持方面，推动信贷资金更多支持创新活动。今年以来，企业累计获得“科信贷”“成果贷”等贷款额度6400多万元。人才保障方面，深入实施“聚才兴龙”工程，升级出台青年人才新政“金十条”，打造全覆盖的青年人才政策供给体系。全市人才总量超过17万人，其中高层次人才超过7000人。企业服务方面，创新推出“大、小专员”服务企业制度，一对一帮扶重点纳税企业和中小企业，及时解决企业面临难题。今年以来，已累计帮助企业解决技术难题300多项。

（作者系山东省龙口市委书记）

(责编：杨曦、陈键)

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