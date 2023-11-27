陈曦 陈汝健

原标题：京津冀合力下好电力协同发展大棋

“不到一个小时，我人还在天津滨海新区，河北沧州那边项目的用电业务就办完了，真是太方便了！”负责津潍高铁建设工作的雄安高铁公司天津指挥部负责人韩宝剑对供电服务“异地办理”赞不绝口。

“就近受理、异地帮办”是京津冀一体化在电力服务方面的新突破，京津冀电网发展作为国家京津冀协同发展战略的重要组成部分，随着京津冀协同发展战略加速推进，三地电力部门也奋楫逐浪乘东风，努力提升电网保障能力和服务水平，为区域经济高质量发展提供重要支撑。

增强区域一体化办电服务能力

记者走进位于沙河市的河北冀中新材料有限公司二期车间，一条10万吨级的玻璃纤维生产线看起来科技感十足，从烧熔玻璃到拉丝、烘干等环节，全部实现自动化运行。

“这一切离不开电力的支撑。”该公司总经理李亚涛说，有了可靠的电力保障，他们年产12万吨的玻璃纤维生产线才能开建。

培育壮大特色产业集群，是融入京津冀协同发展大局的生动实践。在河北沙河，供电企业将主电网优化作为重中之重，把配电网提升作为当务之急。

“今年，随着110千伏湡水、临永等重点工程相继投入运行，我们区域供电能力和供电可靠性极大提升。”沙河市供电公司总经理郑广军说，此外，他们还推进了110千伏北俎输变电工程建设，这为沙河经济发展注入了强劲动力。

在河北廊坊，18个电网项目即将陆续投入建设。廊坊市与国网冀北电力有限公司签署合作框架协议，为加快电子信息产业发展，强力推进大数据产业集聚提供电力设施保障。

“这些项目竣工后，不仅能消除电网风险，优化网架结构，还能提高供电能力。”国网廊坊供电公司发展部副主任岳野表示，“我们在提升电网支撑能力、优化营商环境等方面协同发力、综合施策，为地方产业发展提供坚强有力的能源保障。”

京津冀如同一朵花上的花瓣，瓣瓣不同，却瓣瓣同心。除了发挥各自优势外，三地也积极协同创新。“我们已经与国网北京、国网河北和国网冀北公司配合建立起沟通对接机制，通过打通业务数据交互渠道，联通业务办理平台，及时解决难点问题。”国网天津电力营销部营商环境处专责孟繁松介绍。

如今，围绕数据共享、业务协同，京津冀三地电网公司初步完成京津冀营销业务跨省受理、进度查询、增值税发票换取、办电指南公开信息查询等功能开发，为增强跨区域一体化办电服务组织与制度保障奠定了基础。

承接非首都功能项目服务前置

北京非首都功能的疏解，是京津冀协同发展的“牛鼻子”。津冀电力部门把自身发展放在京津冀协同发展大局中主动谋划，及时解决项目落地过程中的突出问题，保障项目按时接电需求。

“我们刚立项，电力部门专业人员就主动上门，在项目建设的全过程中提供电力服务，消除我们的后顾之忧。”天津市武清区清数科技园项目负责人陈宏宇说。作为清华大学数据创新孵化基地与武清数据产业合作建立的园区，清数科技园主要用于承接北京以及周边数字型企业入驻。

通过联动机制，在项目立项之初，国网天津武清公司便通过区行政审批局获取了企业开办信息和企业信息清单，提前启动现场勘查和供电方案制订等工作。

河北乐亭经济开发区是京津产业转移项目的承载地。“为保持电网规划与园区建设进度，我们紧跟招商引资项目，无缝对接企业用电需求，全面提速电网规划建设。”国网乐亭县供电公司发展建设部主任刘玉龙说。

随着今年入园企业的增多，供电服务能力也面临更大挑战。“我们完成了稳庄220千伏变电站10千伏稳工一线线路新建工程，还做好了23项省市重点项目跟踪服务。”刘玉龙说。

河北承德建成了可容纳1.5万个坐席的华明服务外包产业园。“为保障15家入园企业不间断供电，我们先后协助园区完成了3台共1930千伏安箱变配套工程和4路10千伏手拉手工程建设。”国网承德供电公司营销部主任董永庆介绍，为了更好服务入园企业，他们还差异化构建了企业发展电力能效分析模型，为企业提供电力能效账单和生产错峰用电计划。

(责编：杨曦、陈键)

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