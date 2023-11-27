原标题：墨子巡天望远镜新发现两颗近地小行星

科技日报讯 （记者金凤）近日，国际小行星中心发布公告确认墨子巡天望远镜新发现两颗近地小行星——2023 WX1和2023 WB2，这是墨子巡天望远镜发现的首批近地小行星。

2023 WX1和2023 WB2均为2023年11月18日首次观测到，发现时的视亮度分别为20.8等和21.0等，视运动速度分别为0.513度/天和1.006度/天。累积了多个观测站的观测数据后，科学家已经确定了2023 WX1和2023 WB2的初轨，分别为Apollo和Amor型近地小行星，其中2023 WX1与地球的最小轨道交会距离为0.0416天文单位，预估直径约170米，是一颗潜在威胁小行星（PHA）。

墨子巡天望远镜是中国科学技术大学“双一流”学科平台建设项目，是中国科学技术大学和中国科学院紫金山天文台联合研制的大视场光学成像望远镜，已于2023年9月17日发布首光图像，是冷湖天文观测基地第一个投入运行并开展天文观测研究的大型设备。

太阳系天体普查是墨子巡天望远镜的主要科学目标之一，墨子巡天望远镜在首光后开展了太阳系小天体的测试巡天观测。

作为目前全球光学时域巡天能力最强设备，墨子巡天望远镜已经开始展现出强大的巡天能力。目前，中国科学院紫金山天文台行星科学与深空探测研究部主任、中国科学技术大学天文与空间科学学院博士生导师赵海斌领导的墨子巡天望远镜太阳系天体研究团队已经发现了一批新的主带小行星，并实现了多颗近地小行星的重新发现。

(责编：杨曦、陈键)

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