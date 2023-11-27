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国家数据局局长刘烈宏：将研究实施“数据要素×”行动

田 鹏
2023年11月27日09:15 | 来源：证券日报
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原标题：将研究实施“数据要素×”行动

11月25日，国家数据局局长刘烈宏在上海举行的2023全球数商大会开幕式上表示，国家数据局将围绕发挥数据要素乘数作用，与相关部门一道研究实施“数据要素×”行动，从供需两端发力，在智能制造、商贸流通、交通物流、金融服务、医疗健康等若干重点领域，加强场景需求牵引、打通流通障碍、提升供给质量，推动数据要素与其他要素相结合，催生新产业、新业态、新模式、新应用、新治理。

近年来，上海充分发挥超大规模城市海量数据和丰富应用场景优势，坚持整体性转变、全方位赋能、革命性重塑，全面推进城市数字化转型，加快建设具有世界影响力的“数字之都”，为全国数据要素体系建设和体制机制改革提供了上海经验。

刘烈宏举例表示，如上海率先出台《上海市数据条例》，建设政务服务一网通办、城市运营一网统管“两张网”；成立上海数据集团和上海数据交易所，并通过上海数据交易所在开展数据要素基础制度研究、打通数据可信流通设施、培育数商等方面开展了卓有成效的探索，发挥了积极的作用。

而事实上，在推进数据要素市场化配置过程中，特别是在丰富完善数据基础制度、推动数据基础设施建设、促进数据流通和开发利用等方面，数商也扮演着重要角色，发挥着关键作用。

所谓数商往往是指以数据为生产经营关键要素的企业。既有从事数据产品开发、发布、承销和数据资产合规化、标准化、增值化的服务企业，也有从事利用数据赋能相关产业，推动产出增加和效率提升的应用型企业，还有为数据采集、传输、管理等提供支撑的技术型企业。

“近年来，在各方大力推动下，我国数据产业快速发展。”刘烈宏称，据上海数据交易所研究，自2013年至2023年，中国数商企业数量从11万家增长到超过100万家。其中，传统数字化软硬件服务商依托长期积淀，将数据相关业务作为重点方向来抓，成为技术型、应用型数商的中坚力量。同时，伴随数据流通、数据增长，服务型数商应运而生，成为数字产业的新兴组成部分。

刘烈宏表示，数据具有规模报酬递增、非竞争性、低成本复用的特点，作用于不同主体，与不同要素结合，可产生不同程度的倍增效应。例如，数据作用于资本，可以辅助投融资决策，更好推动金融服务实体经济；数据作用于技术可以重塑创新范式，促进先进技术的传播、扩散，带动全社会生产力水平提升等。通过在各行业、各领域加快数据的开发利用，能够提高各类要素协同效率，找到资源配置最优解，突破产出边界，创造新产业、新业态，实现推动经济发展的乘数效应。

“数据要素乘数效应的具体表现为：一是以协同实现全局优化，提升产业运行效率，增强产业核心竞争力。二是以复用扩展生产可能性边界，释放数据新价值，拓展经济增长新空间。三是以融合推动量变产生质变，催生新应用、新业态，培育经济发展新动能。”刘烈宏表示。

基于此背景，刘烈宏表示，希望数商积极关注并参与到后续将推出的“数据要素×”行动中去，让数据供得出、流得动、用得好，促进我国数据基础资源优势转化为经济发展新优势，推动数据在不同场景中发挥出千姿百态的乘数效应。

(责编：杨曦、陈键)
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