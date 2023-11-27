人民网北京11月27日电 （记者孙阳）11月25日，华为与长安汽车在深圳签署了《投资合作备忘录》。经协商，华为拟成立一家新公司，聚焦智能网联汽车的智能驾驶系统及增量部件的研发、生产、销售和服务。

根据备忘录，华为拟将智能汽车解决方案业务的核心技术和资源整合至新公司，长安汽车及关联方将有意投资该公司，并与华为共同支持该公司的未来发展。新公司将致力于成为世界一流的汽车智能驾驶系统及部件产业领导者，并作为服务于汽车产业的开放平台，对现有战略合作伙伴车企及有战略价值的车企等投资者开放股权，成为股权多元化的公司。新公司将继续高质量服务好客户，并与伙伴共同推动智能汽车技术创新和领先、促进汽车产业繁荣发展。

长安汽车董事长、党委书记朱华荣表示：“长安汽车与华为双方发挥各自优势资源，并与战略伙伴车企携手，深度协同和战略合作，将加速智能化技术大规模商业化落地，让全球用户都可以享受一流智能化体验，推动中国智能汽车产业向规模化、集约化、共享化发展，提升汽车产业链、供应链韧性，推动中国汽车产业链高质量发展，推动核心技术突破引领，推动中国汽车品牌迈向世界一流。”

华为轮值董事长徐直军表示：“华为坚持不造车，而是发挥自身ICT技术优势和营销能力，帮助车企造好车、卖好车。我们会持续履行对客户和伙伴的承诺，共同推进汽车产业的崛起。”华为常务董事、智能汽车解决方案BU董事长余承东表示：“我们一直认为，中国需要打造一个由汽车产业共同参与的电动化智能化开放平台，一个有‘火车头’的开放平台。我们与长安深化合作，同时还会与更多战略伙伴车企一起携手合作，不断探索开放共赢的新模式，共同抓住汽车行业电动化智能化转型的机遇，实现我国汽车产业崛起的梦想。”

业内分析认为，华为希望打造一个由汽车产业共同参与的电动化智能化开放平台。此次与长安的合作是华为在智能汽车领域平台战略的演进，并继续在此开放平台上与更多的车企合作，探索开放共赢的新模式。随着问界、智界系列车型的热销，华为智选车业务也将持续围绕鸿蒙智行，与赛力斯、奇瑞等车企一起，在技术创新、产品定义、质量管控、渠道销售、品牌营销等领域加速合作，构建智慧出行新生态。

(责编：申佳平、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经