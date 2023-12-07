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农业农村部：159个国家级畜禽遗传资源保护品种实现活体保护全覆盖

2023年12月07日09:08 | 来源：人民网
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人民网北京12月7日电 （记者李栋）农业农村部近日印发第三批国家畜禽遗传资源保护单位公告，新确定的10个畜禽遗传资源保护单位纳入国家畜禽遗传资源保护体系。至此，159个国家级畜禽遗传资源保护品种实现活体保护全覆盖。

据了解，新确定的10个畜禽遗传资源保护单位纳入国家畜禽遗传资源保护体系，包括8个保种场、1个保护区和1个基因库。其中，首次建立了兰州大尾羊、岷县黑裘皮羊、雷州山羊、岔口驿马、金阳丝毛鸡、矮脚鸡、闽清毛脚鸡等7个国家级畜禽遗传资源保种场、保护区以及柞蚕基因库。

“2021年以来，通过认真落实中央种业振兴行动部署，在组织开展农业种质资源普查的同时，加快推进种质资源保护体系建设，印发《关于做好农业种质资源库建设工作的通知》，在综合考虑资源富集度、生态适应性和功能匹配性等因素的基础上，突出长期性、科学性和公益性战略定位，进一步健全了国家级农业种质资源库布局。”农业农村部相关负责人表示。

其中，分三批确定了国家级畜禽遗传资源保护单位227个，包括保种场191个、保护区25个、基因库11个，涵盖了159个国家级畜禽遗传资源保护品种和人工养殖的家蚕、柞蚕，逐一明确了每个品种的保护主体，落实了省级主管部门、市县属地政府和保护主体三方责任，实行活体保护和遗传材料保存相结合，构建了国家畜禽种质资源库、区域级基因库、保种场保护区国家保护体系“三道保护屏障”。

(责编：杨虞波罗、高雷)
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