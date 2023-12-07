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全球首座第四代核电站商运投产

本报记者 张晓华 邓晖
2023年12月07日09:21 | 来源：光明日报
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原标题：全球首座第四代核电站商运投产

我国具有完全自主知识产权的国家科技重大专项——华能山东石岛湾高温气冷堆核电站示范工程（以下简称“示范工程”）6日完成168小时持续运行考核，成功投入商业运行，标志着我国在第四代核电技术研发和应用领域达到世界领先水平。

今年8月至9月，我国首次在石岛湾高温气冷堆核电站上，通过试验证明了核裂变能可以实现“固有安全”，即不依靠人为干预和应急冷却，仅依靠自然定律，实现裂变反应堆的自然冷却，不会出现堆芯熔化。首次在商业规模核电站上验证了“固有安全的核裂变能”的科学梦想。

值得注意的是，由清华大学研发并实现的模块式高温气冷堆技术可以提供300℃-500℃高参数工业蒸汽，实现热电联产。该技术采用标准化模块概念，每个模块功率约10万千瓦；多个模块并联，可形成20万千瓦和60万千瓦机组，在我国工业蒸汽应用市场上已具备商业竞争力。

据介绍，示范工程于2012年12月在山东荣成正式开工，装机容量20万千瓦。作为技术研发主体，清华大学负责研发、总体技术方案及核岛主系统主设备的设计，中国华能集团作为示范工程建设营运主体，中国核工业集团作为示范工程建设实施主体及燃料元件生产单位。

示范工程攻克了多项世界性、行业性关键技术，研制出2200余台世界首台（套）设备，世界首创型设备超过660台，设备国产化率达93.4%。

(责编：罗知之、陈键)
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