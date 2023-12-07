本报记者 王晓樱 本报见习记者 王轩尧

原标题：海南：新能源汽车推广态势良好

海南省新能源汽车推广成果及政策新闻发布会5日在海口举行。会上发布的数据显示，近年来海南省内新能源汽车市场渗透率、保有量占比、车桩比等均居全国前列，新能源汽车推广已形成良好发展态势。

2022年8月，海南省提出2030年停售燃油车目标，推进清洁新能源汽车等标志性工程，加快国家生态文明试验区建设。据介绍，今年1至10月，海南已累计推广应用新能源汽车8.2万辆，同比增长39%；其中，3月份以来，全省新能源汽车在新增车辆中的占比超过50%，新能源汽车市场渗透率居全国第一。截至2023年10月底，海南省新能源汽车保有量27.3万辆，占汽车保有量的13.87%，高于全国平均水平1.5倍以上，居全国第二。海南省新能源汽车总体车桩比约为2.5：1。

近年来，海南省打造了一批试点示范应用。三亚市、海口市先后入选国家换电试点城市、国家公共领域车辆全面电动化先行区试点。此外，新能源汽车推广还带动了海南智能网联汽车商业化探索。目前，海口、琼海等地已落地部署近百辆无人零售车、快递配送车，为群众提供智慧、便利的生活体验。

(责编：罗知之、陈键)

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