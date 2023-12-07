田 鹏

原标题：深港通稳健运行七周年 资本市场制度型开放步履不停

深港通开通已满七周年。

七年间，深港通运行平稳，两地投资者和市场机构积极参与，交易规模快速增长，成为内地资本市场制度型开放重要桥梁和窗口，为香港资本市场健康发展引入源头活水。目前，深港通累计成交金额已达74.32万亿元。其中，深股通累计成交59.85万亿元，累计净买入0.84万亿元；港股通累计成交14.47万亿元，累计净买入1.19万亿元。

华鑫证券首席策略分析师严凯文对《证券日报》记者表示，深港通作为两地投资者和市场机构重要投资工具之一，多年来，通过稳步扩大投资标的范围，一方面，在促进市场间资金流动和投资者交流的同时，带动内地资本市场国际化和多元化发展；另一方面，也为企业提供了更广阔的发展机会，推动实体经济高质量发展。

国际资金借道深股通

持续涌入创新成长企业

深港通是香港投资者参与内地股市的渠道之一，自2016年开通以来，持续发挥“纽带”连接作用，汇集两地及全球市场资本、技术、信息、智慧、文化，从而惠及经济发展。

随着我国创新驱动发展战略深入实施，国际资金通过深港通持续向创新成长企业聚集，深市创新特色更加得到国际投资者认同，助力做好科技金融、绿色金融等五篇大文章。

今年以来，深港通继续展现出强劲的生命力，持续为内地资本市场对外开放贡献力量。数据显示，截至目前，年内深股通创业板股票日均成交金额达219.95亿元，较2022年增长21.56%；创业板股票在深股通成交金额中的占比38.04%，较2022年增加4.53个百分点；深股通创业板股票净买入金额由2022年的净卖出转为大幅净买入243.66亿元。

从行业维度看，今年以来，深股通净买入居前的行业分别为电力设备及新能源、汽车、电子通信行业，分别净买入323.36亿元、129.05亿元和93.72亿元。

市场人士表示，深港通的开通，建立了内地和香港经济发展成果共享新渠道，促进便利两地投资者多样化跨境投资需求，吸引更多长期资金入市，支持深港发挥区位优势、深化金融合作，提升内地资本市场国际竞争力和服务实体经济能力，巩固和提升香港国际金融中心地位，推动内地资本市场制度型开放迈上新台阶。

机制优化持续推进

跨境投资便利性稳步提升

近年来，深港通机制优化持续推进，资本市场制度型开放蹄疾步稳，捷报频传。

例如，深港通每日交易额度扩大四倍，为A股纳入MSCI、富时罗素等国际指数提供重要支撑；将ETF纳入标的范围，助力吸引更多国际中长期资金入市，促进内地资本市场投资者结构优化；将在港上市的不同投票权架构公司、生物科技公司、科创板A+H股对应的H股公司纳入港股通标的范围，丰富内地投资者投资选择；进一步完善香港投资者服务体系和外资持股比例披露安排，为香港投资者营造良好投资环境；引入北向看穿机制和南向看穿机制，进一步完善跨境跨市场监管合作机制等。

其中，今年深港通实施了股票标的大幅双向扩容以及交易日历优化举措，更有效提升跨境交易便利性。具体来看，3月份，深港通实施了开通以来力度最大的一次双向扩容，深股通股票选择标准更具包容性，南向纳入符合条件的在港上市外国公司股票。

数据显示，截至12月5日，深股通股票1464只，较股票标的扩大前增加564只，市值合计26.91万亿元，股票市值覆盖率85.05%；港股通股票554只，较股票标的扩大前增加7只，市值合计23.46万亿港元，股票市值覆盖率80.21%。

市场人士表示，深港通股票双向扩容丰富了两地投资者跨境投资选择，彰显内地资本市场坚定不移扩大制度型开放的决心。

此外，4月份，深港通交易日历优化正式上线实施，开放两地市场均为交易日时的全部深港通交易，将此前无法交易的天数减少约一半，增加投资者可交易天数，更好保障投资者交易连续性、便利性，持续提升两地资本市场的吸引力和活跃度。

中航证券首席经济学家董忠云对《证券日报》记者表示，在资本市场对外开放过程中，监管持续通过推动市场改革、完善基础制度、加强市场监管、提高市场透明度和吸引力等手段，逐步扩大对外开放水平，提高外资参与A股的便利性，从而吸引国际资本积极来华展业，不断为市场带来“源头活水”。

(责编：罗知之、陈键)

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