孟 珂

原标题：11月份全球制造业PMI为48% 环比回升0.2个百分点

12月6日，据中国物流与采购联合会发布，2023年11月份全球制造业PMI(采购经理人指数)为48%，较10月份小幅上升0.2个百分点，连续14个月运行在50%以下。

中国物流信息中心分析师武威对《证券日报》记者表示，从全球货币政策环境看，由于美国和欧元区通胀压力有缓解迹象，市场对继续加息的预期大幅下降，并对明年降息预期有所升温。如果宣布降息的央行有所增加，将有利于缓解全球经济的下行压力。长期看，全球经济的止降趋稳仍依赖于贸易环境稳定恢复后各国的内生恢复力度。

在武威看来，全球经济稳定恢复将会伴随着如下特征：一是全球制造业进入补库存周期；二是各国居民实际购买力稳步回升；三是通胀压力明显缓解；四是全球产业链供应链韧性逐步提升。

数据显示，11月份，欧洲制造业PMI为45.8%，较10月份上升1.2个百分点，创出下半年以来新高，但指数水平仍连续16个月在50%以下，且在46%左右的较低水平。

武威表示，从欧洲制造业PMI数据变化看，欧洲经济仍处于弱势运行的趋势之中，但11月份出现了降势收窄的迹象，后续能否实现探底回升仍待观察。

“从通胀水平看，11月份欧元区的通胀率初值已从10月份的2.9%降至2.4%。尽管欧洲央行对通胀压力仍持有谨慎态度，但市场对欧洲央行的降息预期有所升温。”武威认为，欧洲的经济数据不佳在大幅降低欧元区继续加息的可能性。

同时，11月份，美洲制造业PMI为47.2%，与10月份持平，连续13个月低于50%，显示美洲制造业维持弱势，较上月变化不大。

ISM（美国供应管理协会）报告显示，11月份，美国制造业仍保持弱势运行，制造业PMI为46.7%，与10月份持平，连续13个月低于50%。

11月份，亚洲制造业PMI为50.3%，与上月持平，连续11个月在50%以上，显示亚洲制造业较上月波动不大，保持相对稳定的增长态势。从主要国家看，中国制造业运行总体平稳，制造业PMI较10月份微幅下降0.1个百分点，为49.4%。

武威认为，亚洲经济继续稳定增长，发展中国家仍是全球经济复苏的重要支撑力量。经合组织最新经济展望报告预测2023年中国经济将增长5.2%，高于上次预测的5.1%。中国乃至亚洲主要国家的强大消费群体是全球经济复苏的主要动力源泉。全球贸易摩擦对亚洲国家的影响依然存在，需要发展中国家主动应对。特别是RCEP框架下，亚洲主要国家将在稳定全球产业链和供应链的过程中发挥重要作用。

此外，11月份，非洲制造业PMI为48%，较10月份上升0.6个百分点，但仍连续6个月运行在50%以下，指数水平仍低于三季度均值，显示非洲制造业降势较上月收窄，但整体仍维持弱势运行态势。

(责编：罗知之、陈键)

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