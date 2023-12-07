崔 爽 刘 艳

原标题：5G变革为数字化带来更强动能

信息技术日新月异，5G作为新一代信息技术的核心组成部分，是加速数字化转型和数字经济发展的重要引擎，给社会生产方式和人们生活方式带来深刻变革。

12月6日，由科技部和河南省政府共同主办的2023世界5G大会在河南省郑州市拉开帷幕。大会以“5G变革 共绘未来”为主题，以持续推动5G不断演进创新为目标，努力推动构建融合共创、协同创新、开放共赢的全球科技合作体系和产业生态。

科技部副部长陈家昌在致辞中指出，党的十八大以来，党中央、国务院高度重视5G发展，目前中国已建成全球规模最大、技术领先的5G网络。当今时代，5G作为新一轮科技革命和产业变革最具代表性、引领性的技术，正在加速影响和推动全球数字化转型进程。今年是5G发展承前启后的重要阶段。

陈家昌说：“本次大会聚焦数字产业化、产业数字化，特别是传统产业的数字化转型，推动合作共赢。相信通过广泛深入的探讨、真诚务实的交流，必将为5G融合发展打开广阔空间。希望大家以此次会议为契机，深入交流、深化合作，结出新的累累硕果。”

融合创新带动垂直行业变革

5G技术是充满活力的创新引擎，正在千行百业大展身手，5G融合应用已覆盖国民经济97个大类中的67个，服务生产生活、解决产业数字化痛点、助力传统行业转型升级。

中国工程院院士、中国石油集团国家高端智库首席专家孙龙德介绍了5G赋能油气开发、推动百年油田建设的实践：在大庆油田，5G通信助力油田生产数据采集与智能调控，实现由传统人工巡井到数据自动采集的变迁，通过井间智能巡检、小型场站无人值守、大型场站集中监控等，数据采集频率提高1000倍，量油计产由5天缩短至5分钟。目前，油田已对1173口油井进行数字化改造，工况诊断时间由5天缩短至20分钟。“5G+油气，正在推动油气信息和深地空间的变革。”孙龙德说。

中国工程院院士邬贺铨说，5G的主要应用领域是工业互联网，在机器视觉、遥控机器人应用等方面成果丰硕，随着5G能力的提升，还将在离散制造、流程制造的生产线中发挥更大作用。

为打造典型垂直行业规模性示范应用和标杆项目，推广5G与行业深度融合、创新共赢，“5G十大应用案例”在大会主论坛发布。福建金源纺织5G智慧工厂项目、5G全连接工厂助力中国制造高质量发展、“5G+北斗”助力交通测绘高精度定位、迈向5G船舶制造新时代的江南造船厂等10个项目入选。

邬贺铨表示，5G行业融合应用正迎来规模化发展的关键期，需要不同行业、不同领域共同解决跨领域融合中的难点，突破技术标准，探索有效的商业模式和技术方案。

“5G在各个垂直领域已经有了很多应用，如何普及这些应用案例，解决网络、终端应用的痛点，深刻变革产业格局和生活方式，最终惠及人类社会，还要靠行业共同努力。”高通公司中国区董事长孟樸说。

技术升级加速规模化进程

5G是战略性新兴产业的重要组成部分，是形成新质生产力的重要领域。全球移动通信系统协会首席执行官洪曜庄给出一串数字：全球100个市场近300家移动运营商已经推出商业5G服务，现有近16亿5G连接；到2030年，预计这个数字将增长到54亿，5G技术将为全球GDP（国内生产总值）增长创造1万亿美元的经济价值，其中近一半将来自服务与应用领域，如医疗、教育领域等。

“5G正处在规模化应用发展的关键时期和新一轮技术的创新期。”中国移动董事、党组副书记李丕征表示，5G加速向5G-A（5G-Advanced）商用演进，正逐步实现通、感、智、算的深度融合，不断拓展5G能力边界。在工业互联网、智慧交通等5G深耕领域，5G进一步从垂直大类走向细分集群，从服务企业走向融入生产，从改变通信模式走向重塑生产过程。

李丕征建议，加速推进5G向通感一体、无源物联、确定性网络等新技术演进，推进5G与人工智能（AI）、算力、新一代信息技术融合创新发展。同时，加强行业融合深度，通过5G标准化驱动规模化，持续推进5G跨行业协同融合，全面提速5G的规模化进程。

“要推动5G应用走深向实，还存在高确定性网络能力不足的问题。”中兴通讯股份有限公司董事长李自学同样提到，5G要深入生产的核心环节，需要满足对时延、抖动、可靠性的要求，目前网络的性能还不能完全满足行业的需求。

邬贺铨表示，基于生成式大模型开发的行业模型以及5G-A技术，有望提升5G网络能力，进一步激发行业对5G的需求。

“5G-A预计在2025年进入商用，它在峰值、连接密度、定位精度以及比特能效方面比现有5G提升10倍，可以承载更多的工业应用，同时通过新的结构布局，实现轻量化，降低成本。”邬贺铨说。

（科技日报郑州12月6日电）

(责编：罗知之、陈键)

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