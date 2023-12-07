原标题：自主研发电热熔盐储能注汽试验站投产

科技日报盘锦12月6日电 （张涛 记者郝晓明）辽河油田电热熔盐储能注汽试验站竣工投产仪式6日在辽宁省盘锦市欢喜岭采油厂举行。这标志着我国自主研发的电热熔盐技术首次成功应用于油田生产注汽系统，电热熔盐新型储能注汽技术实现了“从0到1”的突破。

近年来，辽河油田突出油气与新能源并重发展，大力推进储气、储碳、储能“三库”建设。其中，电热熔盐储能注汽试验项目是“三库”建设中的辽河储能库建设重点工程，也是辽宁省“揭榜挂帅”重点项目。新落成的这座注汽试验站储热规模15兆瓦，数智化建设达到无人值守水平。

“相较于以往综合效率约为35%的熔盐蒸汽发电系统，我们通过自主研制的蒸汽发生系统，将回用软化污水与高温熔盐换热产生的湿饱和蒸汽直接用于油田注汽生产，有效减少了能量的消耗，综合效率可达到90%。”辽河油田科技信息部主任周大胜介绍。

据悉，该项目成功攻克了电热熔盐储能换热循环工艺、蒸汽发生器干度精准调控等关键技术，自主研发熔盐加热直流式湿饱和蒸汽发生装置等5类14项核心技术，填补了我国油气田熔盐储能技术空白。

该项目的顺利投产，未来将替代当前辽河油田蒸汽辅助重力泄油技术（SAGD）、蒸汽驱等连续运行的常规燃气注气站，大规模减少化石能源消耗，每年可替代蒸汽1600万吨，消纳谷时电、绿电108亿度，实现天然气减耗10.4亿方、二氧化碳减排225万吨。

(责编：罗知之、陈键)

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