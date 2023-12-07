原标题：捷龙三号火箭首次执行应用发射任务

科技日报北京12月6日电 （李艳明 记者付毅飞）12月6日3时24分，捷龙三号运载火箭在广东阳江附近海域点火升空，成功将卫星互联网技术试验卫星送入预定轨道。记者从中国航天科技集团一院获悉，这是捷龙三号首飞成功后首次执行应用发射任务，标志着改型火箭开启了应用发射的序幕。

捷龙三号运载火箭由一院抓总研制、中国长征火箭有限公司投资。据悉，本次是我国首次执行海上远距离机动发射任务，发射船从山东烟台东方航天港出发，历时5天半，行程1300多海里。一院捷龙三号总指挥金鑫表示，该火箭具备在4级海况下运输的能力，环境适应性强。本次发射验证了该火箭海上远距离机动发射能力，提高了火箭任务适应性。

一院捷龙三号总设计师管洪仁介绍，该火箭首飞成功后，研制团队开展了箭体去任务化设计、星箭接口快速集成设计、发射流程优化。目前该火箭已具备箭体批量总装条件，大大缩短了任务响应时间，履约周期进一步压缩，可适应商业卫星发射任务复杂多变的特点，满足未来高频次发射需求。2024年，捷龙三号火箭计划执行5次以上发射任务。

(责编：罗知之、陈键)

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