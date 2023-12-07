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云应用实现空间数据处理软件国产化

2023年12月07日09:33 | 来源：科技日报
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原标题：云应用实现空间数据处理软件国产化

科技日报讯 （记者夏凡）记者近日获悉，国网空间技术公司自主研发的空间数据处理系列云应用正式注入全部巡查作业机组采集的空间数据，这也标志着国网空间技术公司实现了空间数据处理软件的国产化。截至目前，该公司利用空间数据云应用，外场30个机组上传空间数据，内场数据组全部人员开展空间数据全流程处理分析，数据流转及处理工作顺畅，应用效果良好。

据了解，国网空间技术公司历时18个月，建成空间数据生产与管理云基础应用、去重云应用、激光扫描数据分析云应用及激光点云自动分类及建模等系列空间数据云应用，累计开发功能点348项，覆盖图像选优与标注、激光点云分类、影像融合、三维建模等13项空间数据生产环节，实现空间数据传输、存储、处理、分析、调用全流程云上操作。

空间数据云应用充分发挥了云计算技术优势。在算力集中方面，空间数据云上可提供1780核CPU、3360GB内存、1PB存储及154张T4显卡的集中算力，较单机分散算力处理效率明显提升；在数据处理流程简化方面，激光点云分类等多项工序实现自动化处理，提升处理流程自动化程度约46%；在人力资源节约方面，空间数据云应用支持云上数据的异地多点并发访问，助力空间数据生产业务提质增效。

(责编：罗知之、陈键)
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