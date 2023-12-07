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内部审计先进集体和先进工作者表彰大会在京召开

2023年12月07日09:33 | 来源：人民网
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人民网北京12月7日电 （记者杨曦）为深入学习贯彻党的二十大精神和二十届中央审计委员会第一次会议精神，表彰全国内部审计工作中涌现出来的先进典型，12月5日，中国内部审计协会在北京召开2020至2022年内部审计先进集体和先进工作者（以下简称“双先”）表彰大会。

审计署党组成员、中央经济责任审计工作部际联席会议办公室主任郝书辰表示，内部审计先进集体和先进工作者的评选表彰是全国评比达标表彰工作协调小组批准、中国内部审计协会主办的表彰项目，是我国内部审计领域的最高荣誉。

“从受表彰的先进集体和先进工作者的先进事迹中我们可以看出，内部审计作为审计监督体系的重要组成部分，越来越受到重视和支持，内部审计事业得到了长足发展。”郝书辰对内部审计在揭示问题、加强内部控制、维护制度权威、提高制度执行力、堵塞管理漏洞、规范权力运行、促进增收节支、防范风险隐患等方面取得的显著成效给予充分肯定，对近年来中国内部审计协会在促进内部审计健康发展中发挥的重要作用，以及在本次“双先”评选表彰工作中所做的工作给予高度认可。

新时代内部审计工作如何高质量发展？对此，郝书辰提出四点意见：一是进一步加强党对内部审计工作的领导；二是进一步加强对内部审计工作的指导和监督；三是进一步聚焦主责主业；四是进一步加强审计整改工作。

会上，中国内部审计协会会长鲍国明回顾总结了2020至2022年间内部审计发展取得的新成就，从“坚持党的领导，提高内部审计的工作站位”“聚焦主责主业，充分发挥内部审计‘经济体检’作用”“做实研究型审计，不断提升内部审计质量”“积极推动审计整改，协同提升内部审计工作成效”“创新审计技术方法，推动内部审计数字化转型”“加强制度机制建设，提升内部审计规范化水平”“加强队伍建设，提升内部审计胜任能力”“彰显内部审计人员风采，展现审计职业精神和专业能力”等八个方面总结了“双先”的典型事迹。

对于如何继续推动新时代内部审计创新发展，鲍国明谈了五点意见：一是坚持党对内部审计工作的集中统一领导，做到“如臂使指”；二是准确把握审计全覆盖的本质要求，做到“如影随形”；三是推动审计成果权威高效运用，做到“如雷贯耳”；四是以“双先”为榜样加强审计自身建设，努力打造经济监督的“特种部队”；五是充分发挥内审协会作用，推动内部审计事业高质量发展。

(责编：杨曦、高雷)
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