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建行崔勇：多元并举畅通金融“活水” 助力小微企业“轻装前行”

2023年12月07日16:45 | 来源：人民网
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人民网北京12月7日电 12月7日，“建行惠懂你”APP4.0发布会暨惠企节开幕仪式在北京举行。发布会以“明天‘惠’更好”为主题，全面立体展示“建行惠懂你”新版本的功能服务和创新亮点，来自国家部委、社会团体、合作商等多方嘉宾到会致辞。

中国建设银行副行长崔勇致辞。

中国建设银行副行长崔勇致辞。

普惠金融关乎社会民生，承载着人民日益增长的美好生活需要。发布会上，中国建设银行副行长崔勇表示，今年恰逢普惠金融纳入国家战略十周年。建设银行牢记“国之大者”，始终坚守以人民为中心的发展思想，通过实际行动交出了数字普惠金融服务的建行方案。截至今年三季度末，中国建设银行普惠金融贷款余额达3万亿元，授信客户超过590万户，成为市场上总量最大的普惠金融服务供应商。

崔勇介绍，为更好响应社会多元化融资需求，助力实体经济蓬勃发展，2018年9月，中国建设银行推出“建行惠懂你”APP。经过多年发展，“惠懂你”已由单一的信贷融资平台迭代成长为综合化生态型平台，平台认证企业超1150万户、个人用户超2130万户，通过平台授信签约金额超2.4万亿元。

“此次推出的‘惠懂你’4.0版本，将从旅程重塑、体验提升、综合金融、场景生态、客户服务和用户体系六大方面变革升级，围绕‘深耕’‘定制’‘贯通’‘激活’4个关键词，为企业带来更便捷、更友好、更全面的服务体验。” 崔勇表示，希望通过平台赋能，能让更多小微企业、个体工商户等群体更便捷获得服务，切实提升金融服务的获得感，为服务实体经济高质量发展贡献更大的力量。

(责编：王仁宏、李源)
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