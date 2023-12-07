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中国中小企业协会马彬：共同促进金融活水流向实体经济、中小微企业

2023年12月07日16:48 | 来源：人民网
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人民网北京12月7日电 12月7日，“建行惠懂你”APP4.0发布会暨惠企节开幕仪式在北京举行。发布会以“明天‘惠’更好”为主题，全面立体展示“建行惠懂你”新版本的功能服务和创新亮点，来自国家部委、社会团体、合作商等多方嘉宾到会致辞。

中国中小企业协会常务副会长马彬致辞。

中国中小企业协会常务副会长马彬致辞。

“从服务客户需求到赋能企业成长、从自建平台生态到共享创造价值，建设银行始终坚持金融为民，不断拓展服务边界、变革服务方式、丰富普惠金融服务内涵，凝心聚力帮助广大中小微企业渡难关、增信心、稳预期。”发布会上，中国中小企业协会常务副会长马彬表示，“惠懂你”4.0版本作为全新升级的综合化生态服务平台，进一步做优信贷融资服务、扩围综合金融服务、延展场景生态服务，携手更多市场主体共同服务中小微企业，赋能中小微企业长期可持续发展，为数字普惠金融发展提供了新的思路和积极尝试。

马彬表示，中国中小企业协会长期致力于金融服务中小微企业的创新探索，取得了显著成效。“我们将进一步做好普惠金融工作，培育经济发展新动能，共同促进金融活水流向实体经济、广大中小微企业，为促进经济高质量发展贡献力量。”马彬说。

(责编：王仁宏、李源)
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